Ein Tag zum Hineinschnuppern: Oberschulen öffnen ihre Türen

Auswahl an mehreren Fachrichtungen

Mehr als 400 Interessierte konnten sich ein Bild von dem Oberschulzentrum in der Fagenstraße in Bozen machen – allen voran natürlich Mittelschüler, die sich schon bald für eine weiterführende Oberschule entscheiden müssen.Sämtliche Spezialräume wie Labore, Werkhallen, Computerräume und alle weiteren Bereiche waren dabei zugänglich.Die Interessierten wurden von einer Gruppe an erfahrenen Schülern durch die insgesamt 3 Gebäude geführt.Die Fachoberschule (ehemalige Geometerschule) bietet neben Bauwesen, Umwelt und Raumplanung auch eine Ausbildung in Sachen Geotechnik und Tiefbau sowie den Schwerpunkt Holzbau an.Am Realgymnasium kann man zwischen einer allgemeinen und einer auf naturwissenschaftliche Fächer spezialisierten Richtung wählen.