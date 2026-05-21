Bereits im Jahr 2023 hatte Jürgen Mair aus dem Jaufental im Rahmen der Weihnachtsaktion „Südtirol hilft“ ein außergewöhnliches Erlebnis ersteigert: eine Fahrt im Nightliner der Band Frei.Wild. <BR \/><BR \/>Am vergangenen Wochenende war es schließlich so weit – der Gewinn wurde eingelöst.<BR \/><BR \/>Gemeinsam mit 14 Freunden machte sich Mair auf den Weg nach Berlin, wo die Gruppe ein Konzert in der Uber Arena besuchte. Neben dem musikalischen Highlight ermöglichte das exklusive Erlebnis auch besondere Einblicke hinter die Kulissen und den direkten Kontakt mit der Band.<BR \/><BR \/>Für die Teilnehmer wurde der Ausflug zu einem unvergesslichen Erlebnis, das noch lange in Erinnerung bleiben wird. <BR \/><BR \/>Gleichzeitig blieb auch der Benefizgedanke lebendig: Als Zeichen ihrer Dankbarkeit spendete die Gruppe zusätzlich 1.500 Euro an die Hilfsorganisation „Südtirol hilft“.