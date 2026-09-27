<b>Von Christoph Höllrigl<\/b><BR \/><BR \/>„Es hat mich gereizt. Ich bin Single und wieso nicht einfach mitmachen?“ So locker, wie er auf die Frage nach dem Warum antwortet, so entspannt ist Markus Profanter auch, was den möglichen Ausgang bei „Bauer sucht Frau International“ angeht: „Ich schaue einfach. Wenn wirklich eine dabei ist, die zu mir passt, dann wäre es schön, und ansonsten ist es halt eine Erfahrung.“<BR \/><BR \/>Der Bauer aus St. Magdalena in Villnöß wird nämlich Teil der neunten Staffel der RTL-Erfolgssendung, die im Laufe des kommenden Jahres 2027 ausgestrahlt wird. Wenn dann die „Hofdamen“, wie die Kandidatinnen in der Sendung genannt werden, auf seinen Hof ins Villnösser Tal kommen, werden sie staunen: Der Milchviehbetrieb (30 Milchkühe und 15 Jungtiere) auf 1370 Metern Meereshöhe ist wunderschön gelegen und umfasst insgesamt 45 Hektar.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364412_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zum Hof gehört außerdem eine Alm auf 1900 m Höhe mit Blick auf die Geißlerspitzen, wo Markus Profanter in den Sommermonaten nicht nur sein Vieh auftreibt, sondern auch entspannt und zur Ruhe kommt. Den Hof führt er seit 2008 und lebt dort mit seiner Mutter Edith und Bruder Oskar. Neben seiner Tätigkeit als Bauer, für die er große Leidenschaft zeigt, arbeitet er bei einem Bauunternehmen eines Freundes.<BR \/><BR \/>Gas geben will Markus, der am heutigen Sonntag 42 Jahre alt wird, nun nicht nur auf seiner Motocross-Maschine, sondern auch bei der Partnersuche. Der sympathische Villnösser ist nämlich seit zweieinhalb Jahren Single – und möchte das bald schon ändern.<h3>\r\nWas die neue Frau an seiner Seite mitbringen soll<\/h3>Markus Profanter sucht eine lebensfrohe Partnerin, die sportlich aktiv ist. Die Haarfarbe ist ihm egal, „denn das ändert sich bei Frauen ja oft wöchentlich“, lacht der 42-Jährige. Sie soll vor allem „hinter mir stehen, die Kinder akzeptieren und mit dem Hofleben zurechtkommen.“<BR \/><BR \/>Will heißen: Sie soll schon auch zwischendurch mit anpacken, wenn es stressig wird.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364415_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Besonders wichtig ist Markus Profanter die Familie. Seine vier Kinder (zwischen drei und 21 Jahre alt) leben wechselweise bei ihm. Deshalb wäre es für ihn auch überhaupt kein Problem, wenn die zukünftige Liebe eigene Kinder mit in die Beziehung bringen würde. Und ob sie nun aus Deutschland, Österreich oder sonst woher kommt, ist ihm auch egal. In der Liebe zähle vor allem das Herz. Er selbst sei „hilfsbereit, einfühlsam, habe immer ein offenes Ohr und eine starke Schulter, wenn es sie einmal braucht.“ Mutter Edith wünscht sich vor allem, „dass er etwas fürs Herz findet.“ Und Bruder Oskar betont: „Wenn die Damen hierher kommen, werden sie überrascht sein von der Herzlichkeit, mit der wir sie aufnehmen.“<h3>\r\nWie das Umfeld auf die Teilnahme reagiert hat<\/h3>Lange hat der Villnösser seine Teilnahme an „Bauer sucht Frau International“ geheim gehalten: „Außer meiner Mutter, dem Bruder und einem guten Kollegen wusste niemand davon.“ Nach dem Bewerbungsprozess im Frühjahr wurden nun aber kürzlich Videos aller Kandidaten dieser neunten Staffel veröffentlicht.<BR \/><BR \/>Spätestens dann war es mit der Geheimhaltung im weiteren Umfeld vorbei, das aber großteils gelassen reagiert habe: „Fast alle sind positiv eingestellt. Sie haben gesagt: Die Schneid muss man erst einmal haben! Einzelne haben auch gesagt, dass sie das nicht machen würden.“ Und freilich werde „hinter meinem Buckel“ getratscht, so Markus Profanter. Diese Leute könnten ihm jedoch denselben runterrutschen.<BR \/><BR \/>Wann genau es nun mit den Dreharbeiten losgeht und die Hofdamen am Hof in Villnöß aufkreuzen, kann er nicht verraten. Und was freilich auch er selbst noch nicht weiß, ist, ob auch seine nächste große Liebe dabei sein wird.