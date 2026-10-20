Die Spende kommt aus den Einnahmen der diesjährigen Hegeschau des Bezirks Oberes Pustertal. Diese wurde vom Jagdrevier Sexten organisiert und war ein voller Erfolg, heißt es in einer Aussendung. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit des Organisationskomitees sowie des Einsatzes zahlreicher freiwilliger Helferinnen und Helfer konnte der Beschluss gefasst werden, einen Teil des Erlöses für den guten Zweck zur Verfügung zu stellen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375074_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nScheckübergabe bei der Herz-Marien-Kapelle<\/h3>Die feierliche Übergabe fand am Samstag im Rahmen der traditionellen Hubertusfeier statt. Bei der Herz-Marien-Kapelle kamen Jägerinnen und Jäger, Familien sowie geladene Gäste zu einem gemütlichen Grillfest zusammen. In dieser geselligen Atmosphäre überreichte Revierleiter Albert Tschurtschenthaler den Scheck über die Summe von 1.000 Euro und setzte damit ein Zeichen für Gemeinschaft und Solidarität im Tal.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375077_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Spende kommt direkt den Projekten des AEB zugute. Der landesweit tätige Verein setzt sich in ganz Südtirol für die Inklusion von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen ein. Mit dem Geld werden gezielt begleitete Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche finanziert. Diese Angebote ermöglichen wichtige Begegnungen, fördern Freundschaften außerhalb des Alltags und bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre persönlichen Fähigkeiten zu entfalten.<h3>\r\nGroßer Dank vonseiten des Vereins<\/h3>Irmhild Beelen, Vizepräsidentin des AEB, zeigte sich sichtlich bewegt über die Unterstützung aus dem Pustertal: „Wir bedanken uns herzlich beim Jagdrevier Sexten und bei Revierleiter Albert Tschurtschenthaler für diese großzügige Spende. Sie ist ein wertvolles Zeichen der Verbundenheit und unterstützt unsere Arbeit für mehr Teilhabe und Inklusion.“ Dank dieser Zuwendung können die wertvollen Freizeitangebote des Vereins auch in Zukunft weitergeführt und ausgebaut werden.