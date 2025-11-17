Im Seniorenwohnheim der Benjamin-Kofler-Stiftung entsteht ein besonderer Ort: ein neuer Wohnbereich mit innovativem Pflegekonzept für Menschen mit Demenz. Ziel dieses Projekts ist es, einen Lebensraum zu schaffen, in dem sich die Bewohnerinnen und Bewohner trotz ihrer Pflegebedürftigkeit geborgen, verstanden und angenommen fühlen ein Ort, der Geborgenheit und Würde vermittelt.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt stehen nicht nur die bestmögliche pflegerische Betreuung, sondern vor allem das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Menschen. Farben, Licht, Gerüche, Klänge, Möbel und Raumgestaltung werden gezielt so gewählt, dass sie die Sinne ansprechen und Orientierung bieten, abgestimmt auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen im fortgeschrittenen Stadium der Demenz.<BR \/><BR \/>Ein wichtiger Bestandteil des Konzeptes ist auch die Einbindung der Angehörigen. Durch vertraute Gesichter, gemeinsame Aktivitäten und eine offene, herzliche Atmosphäre soll ein Gefühl von Nähe und Zuhause entstehen. Die Pflege versteht sich dabei nicht als reine Versorgung, sondern als gelebte Beziehung geprägt von Respekt, Wärme und Menschlichkeit.<BR \/><BR \/> Wir möchten einen Ort schaffen, an dem sich Menschen zu Hause fühlen , erklärt die Direktorin des Seniorenwohnheimes Melanie Gross. Und weiter: In jedem Detail von der Farbgestaltung bis zum Klangkonzept steckt die Idee, Lebensqualität und Menschlichkeit zu fördern. <BR \/><BR \/> Ein erfülltes Leben ist auch im hohen Alter und trotz Krankheit möglich , lautet der Grundgedanke der Initiative, so Pflegedienstleiterin Michela Bona. Der neue Wohnbereich in Salurn soll genau das ermöglichen durch ein Umfeld, das sowohl fachliche Kompetenz als auch Herzenswärme vereint. So entsteht im Süden Südtirols eine wahre Wohlfühl-Oase, die zeigt, dass moderne Pflege weit über medizinische Betreuung hinausgeht: Sie schafft Räume, in denen Menschen in ihrer ganzen Persönlichkeit wahrgenommen und begleitet werden.