Dieser Traum fühle sich noch viel wahrhaftiger an, meint die 55-jährige Deutsche. Lesen Sie hier ihre ungewöhnliche Lebensgeschichte.<BR \/><BR \/>Wer heutzutage größere Investitionen tätigt, eine Immobilie erwirbt oder gar einen Berufswechsel anstrebt, überlegt sich das in aller Regel ganz genau. Er legt sich eine Strategie zurecht, macht Finanzpläne und holt Ratschläge von Fachleuten ein. Man möchte ja schließlich auf Nummer sicher gehen. Das genaue Gegenteil dieser Absicherungsmentalität lebt hingegen Brigitta Villaronga. <BR \/><BR \/>Der pure Zufall hat sie vor sechs Jahren auf einen Bergbauernhof ins Obervinschgau verschlagen. Ebenso ungeplant verlief ihr radikaler beruflicher Wandel von der Führungskraft in der bundesweiten Organisation für Entwicklungszusammenarbeit hin zur Bergbäuerin am historischen Mairhof im abgelegenen Weiler Gschneir. <BR \/><BR \/>Eine Vielzahl von Begegnungen und Gesprächen sowie eine verwegene Kombination aus Mut, Neugier und Intuition haben die 55-jährige, in der Nähe von Frankfurt aufgewachsene Deutsche an diesen abgelegenen Ort am Vinschger Sonnenberg geführt. Und hier bastelt sie Tag für Tag an ihrer neuen Existenz.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371102_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Ja, ich bin jetzt mit Leib, Seele und aus ganzem Herzen Bergbäuerin, wenn auch sicherlich keine klassische“, empfängt sie mich frohgelaunt und schildert bei einem Rundgang durch das Gehöft ihre Pläne. Der stattliche Mairhof mitsamt Kapelle und großem Stadel strahlt die Erhabenheit eines historischen Bauernhofs aus. Die vorgelagerte Position mit Blick ins Tal darf man allemal als privilegiert bezeichnen. Eine schwungvolle Auskragung an der Vorderseite des Hofs lässt viel Licht ins Innere, was etwaigen Gästen im Wintergarten zugutekommt. „Wir verfügen hier über sechs Gästezimmer. Diese bilden zusammen mit der landwirtschaftlichen Tätigkeit das Rückgrat des Hofs“, erklärt Brigitta, um ihre vielen Ideen und Projekte ins Spiel zu bringen.<h3>\r\nEin kreativer Springbrunnen mit haufenweise Ideen<\/h3>Das bunte Spektrum umfasst Workshops für Führungskräfte, Achtsamkeitstrainings, Auszeiten in der Natur für gestresste Großstädter sowie Gemeinschaftsrituale bis hin zur Trauma-Aufarbeitung und Hochzeitsfeiern im alternativen Gewande. „Am liebsten würde ich aus dem gesamten Weiler ein Lama- und Alpakaparadies machen, aber dafür reicht hier der Platz nicht“, setzt sie noch eins drauf. <BR \/><BR \/>Aktivitäten, Ansinnen und Anekdoten sprudeln unablässig aus ihr heraus. Brigitta Villaronga kann man ohne Weiteres als kreativen Springbrunnen bezeichnen. Mit Sicherheit ist sie kein Luftikus, denn seit der Hofübernahme im vergangenen Jahr konnte sie schon wesentliche Teile ihres ungewöhnlichen Konzepts umsetzen. Folglich ist der Mairhof bereits zur Attraktion für Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen geworden – für Bekannte aus Deutschland, für Interessierte, die eines der vorhin erwähnten Angebote nutzen wollen, oder für neue Freunde aus den umliegenden Ortschaften. Kurzum: Brigitta Villaronga hat die Hofstelle in einen kreativen Schmelztiegel verwandelt, für den sie das Etikett „Flowfarm“ erdacht hat.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371105_image" \/><\/div>\r\nGleichzeitig legt sie Wert darauf, wie stark ihre neue Existenz auf einer bäuerlichen Lebensweise gründet: „So, wie ich es mir vorstelle, sind all diese Aktivitäten notwendig, um den Hof wirtschaftlich führen zu können. Aber ich empfinde mich hier vorrangig als zupackende Bäuerin, habe auch schon eine entsprechende landwirtschaftliche Ausbildung an der Fürstenburg gemacht und einen Kurs für Waldarbeiten. Außerdem hat mich gerade mein Interesse für das bäuerliche Leben hierhergeführt.“<BR \/>Vor sechs Jahren kam Brigitta nach Südtirol, der Grund war eine Auszeit.<BR \/><BR \/> „In meinem stressigen Job stand ich kurz vor dem Burnout, also habe ich den Rucksack gepackt, die Wanderschuhe geschnürt und bin den Höhenweg von Oberstdorf nach Meran gewandert“, erzählt sie. Als ihr daraufhin eine Freundin von der Möglichkeit der freiwilligen Bergbauernhilfe erzählte, musste sie nicht lange überlegen. <BR \/><BR \/>Auf einem Hof im Obervinschgau war ein zehntägiger Einsatz geplant, doch zwischen ihr und dem Bauern funkte es, und so blieb sie einfach da. Irgendwann aber scheiterte die Beziehung, der Bauer habe sie „verschickt“. Das habe ihr zunächst den Boden unter den Füßen weggezogen, jedoch wollte Brigitta nicht mehr in ihr altes Leben zurückkehren.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371108_image" \/><\/div>\r\nSie, die in ihrer früheren Rolle als Führungskraft einer prestigeträchtigen Arbeit nachgegangen war, dabei sechs Jahre in Südamerika gelebt und eine tolle Wohnung in New York zum Lebensziel erklärt hatte, war mit einem Mal Feuer und Flamme für ein bescheidenes Bauernleben am Vinschger Sonnenberg. <BR \/><BR \/>In der Basis in Schlanders, dem Vinschger Innovationszentrum, lief die Aussteigerin aus der Nähe von Frankfurt irgendwann Hofbesitzer Lukas Thanei über den Weg. Nach einem nicht genehmigten Ausbauprojekt für seinen Mairhof wollte er einen anderen Weg einschlagen. Man kam ins Gespräch, Brigitta witterte die ungeahnte Gelegenheit. „Natürlich brauchte es den guten Willen von allen Beteiligten, außerdem viele Gespräche mit Banken und Beratern, um die Übergabe verwirklichen zu können“, sagt Brigitta, „aber letztlich habe ich hier meine neue Bestimmung gefunden.“ <BR \/><BR \/>Dafür hat sie sich auf ein echtes Wagnis eingelassen. Mit ihrer fröhlichen und direkten Art konnte sie innerhalb kürzester Zeit viele Menschen für ihr Lebensprojekt begeistern. Ihr gelingt es, die Bauern der Nachbarschaft genauso einzubinden wie Gleichgesinnte von der Basis, aus Burgeis oder eben aus Berlin.<h3>\r\nNeue Bestimmung als unkonventionelle Bäuerin<\/h3>Sie alle wissen die besondere Atmosphäre der bereits 2002 vollständig renovierten Hofstelle zu schätzen, eine Atmosphäre, die sich aus dem Gemeinschaftsgefühl, der Gastfreundschaft, der Lage und der bemerkenswerten Geschichte speist. So erinnert eine Marmortafel an der Hauswand auch an den im Jahre 1913 hier geborenen Eduard Wallnöfer, den späteren Landeshauptmann des Bundeslandes Tirol.<BR \/><BR \/> Den Mairhof umweht eine bemerkenswerte Vergangenheit. Dank glücklicher Fügungen steht ihm auch eine vielversprechende nahe Zukunft bevor.