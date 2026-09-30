Manchmal beginnt eine neue Geschichte mit einem einzigen Blick. Ein Hund, der vorsichtig näherkommt. Eine Katze, die Vertrauen fasst. Oder einfach das Gefühl, dass dieses Tier und dieser Mensch zusammenpassen könnten. Unter dem Motto „Eine Begegnung kann alles verändern“ stellt der Südtiroler Sanitätsbetrieb jene Tiere in den Mittelpunkt, die derzeit im Tierheim Sill auf ein neues Zuhause warten.<BR \/><BR \/>Die Kampagne startet rund um den Welttierschutztag am 4. Oktober. Mit Plakaten, Zeitungsinseraten, Social-Media-Beiträgen und kurzen Videos soll sie Menschen erreichen, die über ein Haustier nachdenken. Die Botschaft ist dabei bewusst zweigeteilt: Ein Tier aus dem Tierheim kann einem Menschen viel geben – gleichzeitig bedeutet die Aufnahme eines Tieres auch eine langfristige Verpflichtung.<h3>\r\nTiere mit Geschichte<\/h3>Im Tierheim Sill werden derzeit unter anderem rund 30 Hunde betreut. Manche warten nur kurze Zeit auf ein neues Zuhause, andere brauchen mehr Geduld. „Wir arbeiten gezielt am Verhalten der Tiere, um ihre Chancen auf ein neues Zuhause zu verbessern“, erklärt Tierpflegerin Petra Cadamuro. Besonders ältere Tiere hätten es häufig schwer, weil sich viele Menschen ein möglichst junges Tier wünschen.<BR \/><BR \/>Das Tierheim ist dabei weit mehr als eine Vermittlungsstelle. Verletzte und kranke Tiere werden veterinärmedizinisch behandelt und operiert. Ein wichtiger Schwerpunkt ist außerdem die Geburtenkontrolle bei freilebenden Katzen: Jährlich werden mehr als 1.000 Tiere aus Südtiroler Katzenkolonien untersucht, sterilisiert und anschließend wieder an ihren Herkunftsort zurückgebracht.<BR \/><BR \/>Auch bei der Vermittlung kann das Tierheim auf erfolgreiche Arbeit verweisen: 2025 fanden 31 Hunde, 108 Katzen und zahlreiche weitere Tiere ein neues Zuhause. Darüber hinaus werden immer wieder Tiere über Tierschutzvereine direkt vermittelt oder an geeignete Auffangstellen weitergegeben.<h3>\r\nEin Besuch kann der Anfang sein<\/h3>Für Dr. Christian Piffer, Direktor des Tierärztlichen Dienstes, steht fest, dass die Arbeit des Tierheims nur ein Teil der Geschichte ist: „Kein Tierheim kann eine richtige Familie ersetzen.“ Umso wichtiger sei es, dass interessierte Menschen den Schritt machen und die Tiere kennenlernen.<BR \/><BR \/>Auch Amtstierärztin Dr.in Ingrid Misfatto, die regelmäßig im Tierheim arbeitet, lädt dazu ein: „Kommt vorbei – viele Nasen warten auf euch!“<BR \/><BR \/>Gesundheitslandesrat Dr. Hubert Messner verweist zudem auf die Verbindung von Tiergesundheit und Tierschutz. Verantwortungsvolle Haltung, Prävention und die konsequente Kontrolle des Tierwohls seien entscheidend, um Tierleid zu vermeiden.<h3>\r\nKontakt<\/h3>Wer ein Tier aufnehmen möchte, kann sich direkt an das Tierheim Sill wenden. Termine zum Kennenlernen der Tiere und für eine Beratung durch das Team können unter 0471 32 98 00 vereinbart werden. Telefonisch erreichbar ist das Tierheim von Montag bis Freitag von 9. bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.