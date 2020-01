Eine Britin sorgt für Furore

Cara Delevingne ist einer der großen Nachwuchsstars Hollywoods. Dabei zeigte der Lebensweg der Londonerin anfangs in eine ganz andere Richtung: Sie wurde Model. Und was für eines! 2010 wurde sie entdeckt – und schon ein halbes Jahr später lief sie für die größten Modelabels über den Laufsteg.





Doch bald schwenkte Cara Delevingne ins Schauspielfach um – und auch da ließ der Erfolg nicht lange auf sich warten. Bereits in ihrer allerersten Hauptrolle 2015 in „Margos Spuren“ erregte sie weltweites Aufsehen. Und bald legte sie neue Filme nach, u. a. das Sci-Fi-Spektakel „Valerian – Die Stadt der 1000 Planeten“, das in der kommenden Woche als Free-TV-Premiere zu sehen ist.

