<b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Kaum eine Zeit im Jahr ist mit so vielen Emotionen verbunden wie der Advent und die Weihnachtszeit. Während sich die einen schon seit Monaten darauf freuen und den besonderen Tagen zwischen Kerzenschein und Tannenduft entgegenfiebern, wird es bei anderen immer stiller, je näher das Fest rückt. Gedanken schweifen und ein Gefühl von Melancholie kommt auf, das sich weder greifen noch wirklich zuordnen lässt. Es ist einfach da und gibt der allerorts gewünschten und gelebten Fröhlichkeit einen fahlen Beigeschmack. Kein Wunder – zumindest nicht aus neurowissenschaftlicher Sicht. <BR \/><BR \/>Oftmals genügen kleine, unscheinbare Trigger, von denen wir vielleicht gar nicht wissen, dass sie existieren, um alte Erinnerungen aus den Tiefen unseres Unterbewusstseins zu holen. Symbole, Gerüche oder Melodien katapultieren uns innerhalb weniger Sekunden in einen früheren Lebensabschnitt zurück. Alte Bilder erscheinen vor unserem inneren Auge und eine Emotion, die wir so schon lange nicht mehr gefühlt haben, ist auf einmal wieder da. <BR \/><BR \/>Der Dezember birgt besonders viele derartige Auslöser in sich. Der Geruch von Zimt, der festlich geschmückte Christbaum oder die angezuckerte Landschaft: Sie alle lassen Episoden aus der Kindheit wieder aufflammen, welche ohne unser bewusstes Zutun sofort mit unserer aktuellen Situation verglichen werden. Und plötzlich sehnen wir uns nach der Unbeschwertheit, die wir so schon lange nicht mehr empfunden haben, nach der Wärme und Herzlichkeit, die sich heute ganz anders zeigt, oder in manchen Fällen sogar danach, das alles endlich zum ersten Mal erleben zu dürfen, weil es damals so nicht möglich war.<BR \/><BR \/>Es sind Erinnerungen und Gedanken, die fröhlich, nachdenklich und traurig zugleich stimmen – und die ziemlich bald auch mit der einen oder anderen Erwartung verknüpft werden. Weihnachten sollte schließlich perfekt sein. Dieses eine Fest im Jahr, bei dem nur die Liebe zählt, bietet keinen Platz für Zank und Fehde, böse Blicke oder kleine Sticheleien. <BR \/><BR \/>Wer im Zwist miteinander lebt, sollte das Kriegsbeil schleunigst begraben, damit sich die ganze Familie an einen Tisch setzen kann. Von Tag zu Tag wird der Druck größer, die Angst, dass am Ende doch etwas schieflaufen könnte, wächst und schon wieder geht etwas von der so sehr gewünschten Leichtigkeit verloren. <BR \/><BR \/>Es ist also bei Weitem nicht alles Gold, was im Advent glänzt. Doch das muss es auch nicht sein. Denn zwischen Erwartungsdruck und Erinnerungsflut bietet der Dezember eine stille Chance. Wir bekommen die Möglichkeit, uns selbst zuzuhören, unseren Bedürfnissen Raum zu geben und den Menschen an unserer Seite offen zu sagen, was uns bewegt. <BR \/><BR \/>Wenn es gelingt, den Anspruch auf Vollkommenheit zurückzuschrauben und stattdessen echte Nähe zuzulassen, bekommt diese Zeit ihren wahren Zauber zurück. Nicht, weil alles glattläuft, sondern weil wir einander aufrichtig und ehrlich begegnen.<h3>\r\nZur Person<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.