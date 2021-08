Eine Meranerin und ihr Traum vom Leben als Model

„Modeln? Nein, kein Interesse!“ Dieses Urteil fällte die 16-jährige Theresa Marie Ganner aus Meran/Obermais vor nunmehr vier Jahren, als sie von einem Scout von „Eskimo Models“ während eines Festes in Tscherms angesprochen wurde. Hätte sie damals zugesagt, würde sie vielleicht schon seit Jahren auf den Catwalks zwischen Mailand, Paris und New York wandeln. „Ich war einfach noch nicht bereit“, sagt die bildhübsche Meranerin heute. So kam also alles etwas anders.