Eine Steinschlange im Eggental

Die Gruppe KIM – Kinder im Mittelpunkt – aus Eggen hat Ende letzter Woche damit begonnen, eine Steinschlange mit Schmunzelsteinen aufzubauen.Jeder der will, kann nun zuhause einen Stein bemalen und hinzufügen – damit die Welt bunter wird und die Kinder „eine Verbindung zueinander haben“, heißt es in der Aussendung der Gruppe KIM, die nun hofft, dass auch in anderen Gemeinden Steinschlangen gebaut werden.

stol