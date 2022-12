Eine von 3 Ehen geht in die Brüche

Die Ergebnisse auf einen Blick. Quelle: Astat

Ein leichter Rückgang bei Trennungen und Scheidungen

Weniger Scheidungen als in den benachbarten Ländern

Im Schnitt hielten die gescheiterten Ehen 17 Jahre

Bei 41,7 Prozent der Scheidungen sind minderjährige Kinder involviert

Trennungen sind nach wie vor der zuverlässigste Indikator für die Instabilität von Ehen. In Südtirol ist die Zahl der Trennungen seit 2011 relativ konstant, während jene der Scheidungen sprunghaft anstieg, nachdem im Jahr 2014 die Auflösung und Beendigung derEhe neu geregelt wurde.Die Scheidungsrate ist zwar seit 2017 wieder rückläufig, liegt aber 2021 noch leicht über der Trennungsrate. Dies geht aus einer Erhebung des Landesstatistik-Instituts Astat hervor.Im Jahr 2021 wurden in Südtirol 555 Ehen getrennt, das sind 1,4 Prozent weniger als im vorhergehenden Jahr. 97 der gesamten Trennungen wurden im Standesamt und 458 bei Gericht beantragt.Die Zahl der Scheidungen ist von 601 im Jahr 2020 auf 575 Scheidungen im Jahr 2021 gesunken (minus 4,3 Prozent). Trotz des Gesetzesdekretes Nr. 132/2014, das die Entlastung der Gerichte zum Ziel hatte, machendie Scheidungen bei Gericht immer noch 64,9 Prozent aller Scheidungen aus. 202 Ehen wurden hingegen vor dem Standesbeamten gelöst.Die Gesamtscheidungsziffer in Südtirol liegt bei 270 Scheidungen je 1000 Eheschließungen. Zum Vergleich: Südtirols Nachbarländer Österreich und Schweiz verzeichnen erheblich höhere Scheidungsziffern: 358 bzw. 419 je 1000 Eheschließungen.Im benachbarten Bundesland Tirol beläuft sich dieGesamtscheidungsziffer auf 323 je 1000 Eheschließungen und ist somit auch höher als in Südtirol.Um die Stabilität der Ehen zu bewerten, wird die Zeitdauer zwischen Hochzeit und Trennungsurteil betrachtet.Von den 555 Ehepaaren, die sich 2021 trennten, feierten 12,1 Prozent ihren 5. Hochzeitstag nicht mehr zusammen, 20,0 Prozent trennten sich nach 5 bis 9 Ehejahren, 15,5 Prozent nach 10 bis 14 und 13,0 Prozent nach 15 bis 19 Jahren. 39,5 Prozent der getrennten Ehen hatten 20 Jahre und länger gehalten.Die mittlere Ehedauer vor einer Trennung beträgt 17,3 Jahre, jene vor einer Scheidung 19,6 Jahre. Das Durchschnittsalter bei der Trennung beträgt derzeit bei den Männern 48,7 und bei den Frauen 45,6 Jahre.58,3 Prozent der Ehen, die im Jahr 2021 geschieden wurden, sind kinderlos oder die Kinder sind bereits erwachsen. In 20,7 Prozent der Fälle ist ein minderjähriges Kind, in 17,2 Prozent 2 und in 3,8 Prozent mehr als 2 Kinder betroffen.Insgesamt sind bei 41,7 Prozent aller Scheidungen minderjährige Kinder involviert.