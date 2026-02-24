Vom 16. bis 21. Februar fand im lombardischen Bergdorf Bagolino (Provinz Brescia) die fünfte Ausgabe des Jugendprojekts „Beyond Screens“ statt. Organisiert wird die Initiative vom Südtiroler Jugendlabel AFZACK. Rund 30 junge Menschen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren nahmen teil – mit einer klaren Vereinbarung: Das Smartphone bleibt ausgeschaltet.<BR \/><BR \/>Während europaweit über Social-Media-Verbote und strengere Regulierungen für Jugendliche diskutiert wird, setzt „Beyond Screens“ auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung. Ziel ist es nicht, digitale Medien zu verteufeln, sondern bewusst Abstand vom dauerhaften Online-Sein zu schaffen.<h3>\r\nGemeinschaft statt Bildschirmzeit<\/h3>Das Ferienprogramm wurde gemeinsam von Teilnehmenden und Organisationsteam gestaltet. Nach einem ersten Kennenlernen folgten abwechslungsreiche Tage mit langen Rodelpartien, einem Schachturnier, einem Krimi-Dinner, Spaziergängen, Musik- und Spieleabenden sowie Gesprächsrunden über persönliche und gesellschaftliche Themen. Neben aktiven Programmpunkten waren auch ruhige Phasen und bewusst eingeplante Momente der Langeweile Teil des Konzepts.<BR \/><BR \/>„Wir organisieren den Rahmen, die Teilnehmenden machen das Projekt zu dem, was es ist“, erklärt Josef Mair vom Organisationsteam. Die Idee sei aus eigener Erfahrung entstanden: „Wir haben selbst gemerkt, wie sehr uns zu viel Handyzeit belastet. Deshalb begannen wir, handyfreie Ferien für uns zu planen. Die Nachfrage war so groß, dass wir inzwischen mit bis zu 30 Personen unterwegs sind.“<h3>\r\nPositive Resonanz der Jugendlichen<\/h3>Auch unter den Teilnehmenden fällt das Fazit positiv aus. Fiona beschreibt die Woche als bereichernde Erfahrung: Sie habe viel erlebt und Neues über sich selbst gelernt. Besonders wertvoll sei gewesen, den Moment bewusst zu genießen und echte Gespräche zu führen. Erst im Nachhinein sei ihr bewusst geworden, wie stark das Smartphone den Alltag beeinflusse. Neben sozialen Erfahrungen hebt sie auch körperliche Effekte hervor – mehr Bewegung, frische Luft und besseren Schlaf.<BR \/><BR \/>Paul betont, dass es nicht um Verzicht gehe, sondern um einen reflektierten Umgang mit digitalen Medien. Die Woche habe sich wie eine Auszeit vom Alltagsdruck angefühlt. Neue Freundschaften und persönliche Entwicklungen würden über die gemeinsame Zeit hinaus Bestand haben.<h3>\r\nRaum für Entwicklung<\/h3>Für AFZACK steht fest, dass Projekte wie „Beyond Screens“ gerade in einer zunehmend digitalisierten Lebenswelt an Bedeutung gewinnen. Florian Pallua vom AFZACK-Team und Koordinator der Fachstelle Jugend des Forum Prävention betont, dass es oft nur einen passenden Rahmen brauche, damit junge Menschen aufblühen und wachsen können: Zeit miteinander, Austausch und gemeinsame Erlebnisse.