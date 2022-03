Einfach himmlisch: Airbus 330 nach Südtiroler Sportlegende benannt

„Azurblau“ ist die offizielle Farbe der neuen Fluggesellschaft ITA Airways, auch die neuen Flugzeuge – allesamt des Modells Airbus 330 – leuchten in dieser Farbe. Also was läge näher, als dass die Flieger Namen jener legendären „Azzurri“ tragen, die die italienische Sportgeschichte nachhaltig geprägt haben? In dieser Super-Sportler-Auswahl befindet sich auch ein Südtiroler!