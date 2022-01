Einheit der Christen: 3 ökumenische Gebete

„Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten“ (Mt 2,2) lautet das Thema der Gebetswoche. In der Diözese Bozen-Brixen sind 3 ökumenische Gebete geplant: Am 18. Jänner um 18 Uhr in der Pfarrkirche von Brixen, am 20. Jänner um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Meran und am 21. Jänner um 20 Uhr in der Evangelischen Kirche in Bozen.„Die Welt sehnt sich nach einem Licht, das auf den Weg zum Erlöser, der alle Finsternis überwinden kann, führt“, betont der diözesane Ökumene-Referent, Gioele Salvaterra, und fügt an: „Der Stern, der vor 2000 Jahren im Osten erschien, ruft uns noch immer zur Krippe, an den Ort, an dem Christus geboren wird. Er führt uns dorthin, wo der Geist Gottes lebendig ist und wirkt, in dem wir getauft sind und der unsere Herzen verwandelt.“Informationen und Materialien zur Gebetswoche finden Sie auf dieser Internetseite.

stol