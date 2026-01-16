Drehen wir an den Uhren: Am 22. Jänner 1956 wird auf den Stufen des Kapitols in Rom die olympische Flamme entzündet. Von dort aus macht sich das Feuer auf den Weg in Richtung Cortina, wo vom 26. Jänner bis 5. Februar die Olympischen Winterspiele anstehen. Die Flamme reist zunächst im Flieger (von Rom nach Venedig), dann in der Gondel (von Venedig nach Mestre) und dann auf Rollschuhen nach Cortina. Am Tag vor der Eröffnungsfeier wird die Flamme von Skifahrern von Zuel in der Nähe von Cortina bis zur Duca-d'Aosta-Hütte auf 2.098 Metern Meereshöhe getragen, tags darauf auf Skiern nach Cortina. <h3>Die ersten Olympischen Spiele im Fernsehen<\/h3>Es werden Spiele, die den Menschen in Erinnerung bleiben: Es sind die ersten, die im Fernsehen übertragen werden; die jüngste Teilnehmerin ist die zwölfjährige Eiskunstläuferin <b>Marika Kilius<\/b> (82, als sie und ihr Partner <b>Franz Ningel<\/b>, 89, nur auf Rang vier gesetzt werden, werfen empörte Zuschauer mit Orangen und Chianti-Flaschen); die UdSSR, die zum ersten Mal teilnimmt, gewinnt die meisten Medaillen; es werden 24 Wettbewerbe in vier Sportarten ausgetragen, der Nordtiroler <b>Toni Sailer<\/b> und der Schwede <b>Sixten Jernberg<\/b> sind die herausragendsten Sportler. <BR \/><BR \/>Zeitsprung. Am 27. November 2005 entfacht die griechische Schauspielerin <b>Theodora Siarkou<\/b> (53) im antiken Olympia die Fackel für die Olympischen Winterspiele von Turin im Jahr darauf. Das Feuer reist zunächst 2006 Kilometer quer durch Griechenland, setzt dann nach Italien über und wird von insgesamt 10.001 Menschen über 11.000 Kilometer quer durchs Land, San Marino, Slowenien, Österreich, die Schweiz und Frankreich getragen. An der französisch-italienischen Grenze versucht ein Demonstrant mit einer Protestflagge, die Fackel auszulöschen. <BR \/><BR \/>Diese Spiele setzen neue Maßstäbe: Mit 80 gemeldeten Nationen wird ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt; Äthiopien und Madagaskar feieren ihre Premieren bei Olympischen Winterspielen; der Staatenbund Serbien und Montenegro nimmt zum ersten und einzigen Mal unter diesem Namen an Winterspielen teil (im Juni desselben Jahres erklärt sich der Landesteil Montenegro für unabhängig); es werden 84 Wettbewerbe in sieben Sportarten ausgetragen, erfolgreichster Athlet ist der südkoreanische Shorttrackläufer <b>Ahn Hyun-soo<\/b> (40), die meisten Medaillen aller Teilnehmer gewinnt die Eisschnellläuferin <b>Cindy Klassen<\/b> (46) aus Kanada. Zu den „Heldinnen“ und „Helden“ der Spiele gehören unter anderem <b>Ole Einar Bjørndalen<\/b> (51), <b>Kjetil André Aamodt<\/b> (54), <b>Janica Kostelic<\/b> (44) und <b>Claudia Pechstein<\/b> (53). <h3>1956, 2006, 2026: Dario bleibt die Konstante <\/h3>Zurück in die Zukunft. Vom 6. bis zum 22. Februar finden in Mailand und Cortina d’Ampezzo die dritten Olympischen Winterspiele auf italienischem Boden statt. Das Feuer – traditionsgemäß in Olympia entzündet – reist seit 26. November vergangenen Jahres zunächst durch Griechenland, fliegt dann nach Rom, „übernachtet“ im Quirinal und geht dann auf die Reise durch Italien – vom 27. bis 29. Jänner auch durch Südtirol. Auf dem Wettkampfprogramm stehen 116 Wettkämpfe in acht Sportarten, unter anderem wird Skibergsteigen erstmals olympisch, im Rennrodeln wird der Doppelsitzer der Frauen ins Programm aufgenommen, ebenso der Großschanzen-Wettbewerb der Frauen; Südtirol freut sich auf die Biathlon-Bewerbe in Antholz... <BR \/><BR \/>All die Olympischen Spiele begleitet seit nunmehr 70 Jahren eine Konstante: Fackelträger <b>Dario Pivirotto<\/b> aus Vinigo di Cadore. Dem „Corriere del Veneto“ erzählte er seine Geschichte: „Meine Familie stammt ursprünglich aus Vinigo, aber ich bin in Trient geboren, wo ich mit meiner Familie lebte“, berichtet er. „Als der Krieg ausbrach, kehrten meine Mutter und ich nach Cadore zurück. So waren wir am 2. September 1943 nicht da, als die Alliierten Trient bombardierten, während mein Vater <b>Ettore<\/b> und mein Bruder <b>Giovanni<\/b> ums Leben kamen.“ Dario war damals sieben Jahre alt, und für ihn begann ein hartes Leben. Als er die Schule in Pieve di Cadore besuchte, wurde man auf sein Können als Mittelstreckenläufer aufmerksam. <BR \/><BR \/>Später trainierte Dario in Mestre, die Olympischen Spiele 1960 in Rom vor Augen. In Mestre wurde der vielversprechende junge Läufer als Fackelträger für die Winterspiele 1956 auserkoren. „Es war ein wunderschöner Moment“, zitiert der „Corriere del Veneto“ Pivirotto, „auch, wenn wir nicht die weißen Anzüge hatten, die wir 2006 bekommen haben. Ich lief die Strecke von Venas nach Peaio.“<BR \/><BR \/>Aus der großen Sportlerkarriere wurde für Dario leider nichts. Dafür wurde er „Gelatiere“ (Eishersteller) in Deutschland – die Bellunesischen Dolomiten gelten als die Heimat des handwerklich gemachten Speiseeises und haben eine lange Tradition – und heiratete seine <b>Marilena<\/b>. Das Paar bekam drei Buben. <BR \/><BR \/>2005 erinnerte man sich an den Burschen aus dem Cadore, der 1956 so souverän die Fackel trug. Und er wurde erneut ernannt; Dario reichte damals in Cortina das olympische Feuer an die Bergsteigerlegende <b>Lino Lacedelli<\/b> weiter, der den letzten Abschnitt entlang des Corso Italia zurücklegte.<BR \/><BR \/>Nun trainiert Dario Pivirotto, der wieder im Cadore lebt, erneut. „Ich drehe regelmäßig ein paar leichte Runden“, erzählt er. Denn mit fast 90 wird er wieder die Fackel tragen. „Ich hoffe, ich bin dann fit“, sagt er. Wann und wo er genau das olympische Feuer in Empfang nehmen darf, weiß er noch nicht. <BR \/><BR \/>„Dies werden meine letzten Olympischen Spiele sein“, sagte er lachend zum „Corriere del Veneto“. „Aber ich glaube, dass die Geschichte unserer Familie mit den fünf Ringen hier noch nicht endet: Mein Enkel <b>Leonardo<\/b> ist ein kleines Weitsprung-Ass, und wer weiß, vielleicht ist es sein Schicksal, als Athlet und nicht als Fackelträger zu den Olympischen Spielen zu kommen.“<h3>\r\nInteressantes „Österreich Bild“ (ORF 2) am Sonntag<\/h3>Den bevorstehenden Spielen widmet sich auch die ORF-Sendung „Österreich Bild. Cortina 1956 – 2026: Zwischen Olympia-Nostalgie und Großbaustelle“ (Sonntag, 18. Jänner, 18.25 Uhr, ORF 2). Die Produktion des ORF Tirol (gestaltet von <b>Markus Kerschbamer<\/b>, Kamera: <b>Hartmann Seeber, Manfred Unterpertinger<\/b>) wirft einen Blick auf die Olympiastadt Cortina – und zwar einen sehr kritischen. Dario Pivirotto gehört zu den Zeitzeugen, die interviewt wurden.