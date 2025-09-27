Zum üblichen Schlussapplaus trat niemand auf den Laufsteg – auch nicht Giorgio Armanis Nichte Silvana, die stets an seiner Seite die Damenkollektionen mitgestaltet hatte. Einige Besucher im Publikum hatten Tränen in den Augen, wie italienische Medien berichteten.<h3>\r\nArmani hatte bis zu seinem Tod an seiner letzten Kollektion gearbeitet<\/h3>Armani, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/kultur\/kunst\/giorgio-armani-ist-tot-der-stille-revolutionaer-der-mode" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der am 4. September im Alter von 91 Jahren verstarb<\/a>, habe laut dem Modehaus bis zuletzt an der Kollektion gearbeitet, wie das Unternehmen bereits Anfang des Monats mitteilte, als es die Teilnahme an der Mailänder Modewoche bestätigte. Die Frühjahr\/Sommer-Kollektion von Emporio Armani trägt den Titel „Returns“ und war geprägt von neutralen Farbtönen, luftigen Stoffen und multikulturellen Einflüssen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71607219_gallery" \/><BR \/><BR \/>„Die Kollektion entspringt dem Wunsch, die Impulse und wechselnden Empfindungen einzufangen, die eine Rückkehr in die Stadt nach einer Reise begleiten“, erklärte das Modehaus in den Begleitunterlagen für die Presse. Die Kollektion der Marke Giorgio Armani wird am kommenden Sonntag vorgestellt.<h3>\r\nAusstellung in der Mailänder Pinakothek Brera<\/h3>120 Kreationen Armanis sind inzwischen in der Mailänder Pinakothek Brera ausgestellt. Unter dem Titel „Giorgio Armani: Mailand aus Liebe“ werden seit Mittwoch ikonische Kleidungsstücke des Designers zwischen weltberühmten Gemälden von Künstlern wie Piero della Francesca und Raffael präsentiert. Die Ausstellung läuft bis zum 11. Jänner 2026.<BR \/><BR \/>Armani selbst konzipierte eine Schau, die die Besonderheiten der Räume respektiert und hervorhebt. An dieser arbeitete er bis zu seinem Tod. Die Entwürfe sind in der Mitte der Säle arrangiert – als stille Gäste unter Kunstwerken. Die Auswahl der Stücke liest sich wie ein Rückblick auf ein halbes Jahrhundert Modegeschichte. Zu sehen sind u.a. der legendäre Anzug, den Richard Gere im Film American Gigolo trug, sowie Outfits von Sharon Stone und Katie Holmes bis hin zu Bühnenlooks von Grace Jones.