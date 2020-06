Endlich: STOL ist wieder On Tour!

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Das letzte STOL On Tour wurde am 7. März beim SpeckAperitivo des Südtiroler Speck Konsortiums geschossen – dann folgte der Lockdown.Ende April erschien ein On Tour der besonderen Art, nämlich als #speckchallenge – Wie genießt du deinen Südtiroler Speck , für die das Konsortium selbst die Bilder sammelte und schickte.Der Luis aus Südtirol konnte nicht widerstehen und nahm sogar mit einem Video teil:In der Zwischenzeit machten wir aus der Not eine Tugend und blickten in der „Best of STOL on Tour“-Reihe auf die beliebtesten Bildergalerien im Frühling Herbst und Winter sowie des gesamten Jahres 2019 zurück.Nun kehrt aber auch bei STOL On Tour wieder etwas mehr Normalität ein, und am heutigen Samstag ging die erste Bildergalerie seit Corona online:Ihr organisiert eine Veranstaltung und wollt einen STOL On Tour Fotografen dabei haben? Dann meldet euch an [email protected]

stol