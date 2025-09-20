von Martina Hofer<BR \/><BR \/>Als Serienstar ist Riccardo (Richard) Angelini eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Seit vielen Jahren arbeitet und lebt der Eppaner in Deutschland und ist bekannt durch Serien wie „Die Rosenheim-Cops“, „Watzmann ermittelt“ oder seit 2024 aufgrund seiner Rolle als alleinerziehender Vater Matteo Borazio in „Alles was zählt“.<BR \/><BR \/>Privat aber hat er längst seine große Liebe gefunden, und zwar mit der Wiener Schauspielerin Laura Rauch. In einem Exklusivinterview mit der Zeitung „Bild“ verriet der smarte Serienstar, dass man schon Anfang 2020 Hochzeitspläne geschmiedet habe, doch dann habe die Covid-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht.<BR \/><BR \/>„Das verflixte siebte Jahr haben wir nun gut überstanden. Im Gegenteil! Ich würde sogar sagen, dass unsere Liebe seitdem noch mehr gewachsen ist“, so Angelini gegenüber der „Bild“. Er freut sich nun auf die Hochzeit. Diese findet im familiären Rahmen in Eppan statt, wo Angelinis Eltern und seine Oma leben. Das Brautpaar werde in einem Lancia-Oldtimer vorfahren, den es sich von einem Freund geliehen hat, verriet Angelini der „Bild“.<BR \/><BR \/>Wegen ihrer Jobs führen der Südtiroler und die Wienerin aktuell eine Fernbeziehung. „Wir pendeln zwischen Köln, wo ich ‚Alles was zählt‘ drehe, und Wien, Lauras Heimatstadt.“ Trotzdem plant das Schauspielpaar, eine Familie zu gründen. Angelini: „Kinder stehen auf jeden Fall bei uns auf dem Plan. Es würde uns sehr glücklich machen, Nachwuchs zu bekommen.“