Erich Meraner: Eine Haltung, viele Rollen – mit Humor

Mit erstaunlicher Leichtigkeit weiß Comedicus-Präsident Erich Meraner die Ernsthaftigkeit sozialer Initiativen mit Humor zu kombinieren. In seiner Freizeit schwört der langjährige Schauspielprofi und Vater von 5 Töchtern und einem Sohn dagegen auf körperliche Aktivitäten: mit Laufen und Fischen.Im „Dolomiten-Magazin“, das am heutigen Freitag erschienen ist, wird der 48-jährige Brixner, der dem gemeinnützigen Verein „Comedicus“ mit seinen Freude und Heiterkeit bringenden Krankenhaus- und Pflegeheim-Clowns als Präsident vorsteht, in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie außerdem viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um den Landesrettungsdienst Weißes Kreuz und dessen neue Aktion „Startklar“. Damit sollen neue freiwillige Mitarbeiter mit Lebenserfahrung angesprochen werden, die bereit wären, sich in ihrer Freizeit helfend einzubringen.„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist diesmal Mariele Millowitsch (66). Die aus einer bekannten Schauspielerfamilie stammende Kölnerin spielt die Hauptrolle im TV-Krimi „Marie Brand & der überwundene Tod“ (Mittwoch, 2. Februar, ZDF, 20.15 Uhr).

