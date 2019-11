Erlös Keschtnigel übergeben

Martin Blasbichler hat am Wochenende auf dem Keschtnigel in Feldthurns Kastanien geröstet. Er übergab kürzlich den Reinerlös aus der Aktion David Hofer vom Bäuerlichen Notstandsfonds für eine Familie in Not im Eisacktal.





David Hofer bedankte sich herzlich, dass beim Feiern auch an die Familie gedacht wird, der es aufgrund eines Schicksalsschlages nicht gut geht.

siegrid obwexer