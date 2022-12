Eros Ramazzotti zum Saisonausklang in Ischgl

Mit im Gepäck wird der Italiener nicht nur Hits und Allzeit-Klassiker wie „Se Bastasse una Canzone,“, „Cose Della Vita“ und „Adesso Tu“ haben, sondern auch Songs seines heuer erschienenen Albums „Battito Infinito“. Ramazzotti hätte bereits im Jahr 2020 das Abschlusskonzert in Ischgl bestreiten sollen, damals kam aber dann bekanntermaßen Corona dazwischen.Der Italiener reiht sich in eine ansehnliche Reihe an internationalen Top-Stars, die bereits im Paznauntal gastierten, ein. So gaben sich etwa bereits Elton John, Tina Turner, Pink, Alicia Keys, Robbie Williams, Mariah Carey, Kylie Minogue oder Helene Fischer in Ischgl die musikalische Ehre.