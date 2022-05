Dieter Peterlin - Foto: © Klaus Peterlin

Gerade erst haben einige Landesteile die wärmste Nacht seit Messbeginn hinter sich und schon wird es noch wärmer: In den kommenden Tagen werden die Temperaturen auf bis zu 33 Grad klettern, sagt Peterlin zu STOL – dabei haben wir erst Mitte Mai.Das sei ungewöhnlich für diese Jahreszeit, so der Meteorologe. „Vor allem dauert diese Wärmeperiode nun schon seit 10 Tagen an.“ Auch in den kommenden Tagen ist keine Abkühlung in Sicht – im Gegenteil.Ein wenig frischer soll es dann erst Anfang kommender Woche werden, mit ein paar Gewittern, so Peterlin.