<div class="img-embed"><embed id="1352331_image" \/><\/div>\r\n<b><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Wolfgang Knollseisen<\/b> ist seit vergangenem Herbst Präsident des Verwaltungsrates des Öffentlichen Pflegebetriebes „Zum Heiligen Geist“. Er übernahm diese Rolle in einer Zeit, in der der ÖBPB Verluste schrieb. Ein Grund: Vor dem Jahr 2024 erlaubte das Land, wie Sozial-Landesrätin Rosmarie Pamer auf Anfrage erklärt, nur Minimalerhöhungen des Grundtarifes: „ein System, das die Heime ausgehungert hat“. In der Folge wurde ein höchstmöglicher Tagessatz festgelegt (aktuell 82 Euro), der es den Heimen erlauben sollte, ihre Defizite auszugleichen. <BR \/><BR \/>Der Tagessatz für 2027, für die vier vom ÖBPB geführten Heime wird laut Knollseisen im November im Zuge der Erstellung der Bilanzvorschau definiert. Zwei Euro je Tagessatz müssen 2027 noch für die inflationsbedingte Gehaltsanpassung der Mitarbeiter abgetreten werden. „Ob es dabei bleibt, hängt von mehreren Faktoren ab. Vor allem wird es darauf ankommen, ob und wie das Land in irgendeiner Weise einlenkt“, so Knollseisen. Vor allem wegen der gestiegenen Energiekosten wäre dies notwendig. Auch eine Kostensteigerung bei den Lebensmitteln sei zu erwarten. „Sonst landet der Aufschlag wieder bei den Heimbewohnern bzw. deren Angehörigen“, befürchtet Knollseisen, „eine kostendeckende Bilanz muss das Ziel sein“.<BR \/><BR \/> Gemeinde und Provinz müssen den festgelegten Tagestarif gut heißen. „Das Land hat die Maximal-Tagessätze festgelegt, um den Heimen die Kostendeckung zu ermöglichen. Die Tarifbegünstigung selbst (der Beitrag der öffentlichen Hand, wenn jemand das Heim nicht mehr zahlen kann; Anm. der Red.) liegt nicht in unserem Einflussbereich“, betont Knollseisen.<BR \/><BR \/>Ein Schwachpunkt in der Kostenplanung ist das 51 Jahre alte Bürgerheim mit 109 Betten. „Es gibt viele außerordentliche Instandhaltungsarbeiten im Hintergrund, die viel Geld kosten und für die wir um Beiträge ansuchen können. Allerdings erhalten wir erst im jeweils darauffolgenden Herbst Auskunft, welche Beiträge wir tatsächlich erhalten“, erklärt Knollseisen. Fakt ist: „Hier muss dringend was getan werden“.<BR \/><BR \/>Eine Arbeitsgruppe wurde gebildet, die alle Möglichkeiten auslotet: Sanierung des Bestandes, Neubau im Bürgerheim-Garten oder in der grünen Wiese? „Aber auch die Wiese müsste erst gefunden werden“, so Knollseisen. Bei einer Sanierung müssten die Bewohner ausgesiedelt werden, bei einem Neubau neben dem Bestandsgebäude würden sie über Jahre neben einer Baustelle leben. Und auch ob, wie beim Seniorenzentrum Ella, die Gemeinde baut, sei Thema. Zudem bräuchte es rund 45 Betten mehr.<BR \/><BR \/>„Sobald wir wissen, wo und wie und wie die Zeitspannen sein werden, werden wir auch festlegen, was beim Bürgerheim baulich noch anzugreifen ist“, sagt Knollseisen, „mein Ziel ist, – in Abstimmung mit der Gemeinde – eine Entscheidung bis Ende des Jahres zu treffen“.<BR \/><BR \/>Einen positiven Aspekt, der beim Neubau „Ella“ noch nicht zu tragen kam, gibt es. Das Land hat den Investitionsbeitrag pro Pflegebett von 108.000 auf 195.000 Euro angehoben – auf Grundlage der anerkannten Baukosten pro Bett von 325.000 Euro (ehemals 180.000 Euro).<BR \/><h3>\r\nDas sagt Sozial-Landesrätin<\/h3>\r\n Rosmarie Pamer