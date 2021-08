Es ist fix: Der „Oswald von Wolkenstein“-Ritt findet statt

Die Reitermannschaften zu je 4 Reitern werden am Sonntag, den 19. September in Tracht und mit wehenden Bannern von Turnierspiel zu Turnierspiel ziehen, um sich in Schnelligkeit, Geschicklichkeit und im Umgang mit Pferden zu messen.36 Reitermannschaften dürfen beim Oswald von Wolkenstein Ritt dabei sein. Zusätzlich zur Siegermannschaft 2019 „Kastelruth Dorf“ sind die jeweils bestplatzierten Mannschaften einer Gemeinde des letzten Rittes sowie die einzigen Mannschaften einer Gemeinde fix zugelassen, alle anderen müssen sich für das Rennen bei einer Ausscheidung qualifizieren.Für die diesjährige Ausgabe des Oswald von Wolkenstein-Ritts haben sich 31 Mannschaften angemeldet, somit entfällt die Qualifikation.Feierlich eröffnet wird der 38. Oswald von Wolkenstein Ritt bereits am Samstag, 18. September. Um 13.30 Uhr werden die Reitermannschaften durch Seis am Schlern ziehen, nach den Festansprachen der Ehrengäste startet der Festbetrieb in Seis.Franz Wendt, Präsident des Ok Teams, freut sich auf das Rennen: „Wir haben uns gründlich überlegt, ob wir den Ritt abhalten können. Wir wollen einfach nicht, dass diese so beliebte und hochwertige Veranstaltung 2 Jahre hintereinander ausfällt.“Alle Sicherheitsbestimmungen werden eingehalten werden, und das OK Team ist sicher, dass sowohl die Zuschauer als auch die Reiter einen unvergesslichen Tag verbringen werden.

