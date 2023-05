Es wird frühsommerlich in den kommenden Tagen

Am heutigen Mittwoch war es noch relativ kühl – in einigen Gebieten gab es sogar leichten Frost, etwa in Pfelders oder in Sulden mit jeweils minus 1 Grad.In den kommenden Tagen wird es aber deutlich wärmer, wie der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin, betont: Die Temperaturen werden zum Wochenende hin auf bis zu 28 Grad ansteigen. „Auch der Kalterer See wird dann immer badetauglicher“, schreibt Peterlin.Bereits am morgigen Donnerstag wird es warm, mit Höchstwerten im Wipptal von 22 Grad und bis zu 26 Grad im Unterland. Am Freitag und Samstag wird es noch einmal wärmer. Gleichzeitig kann es aber auch zu einigen Regenschauern kommen.Am Sonntag wird es dann ein wenig kühler mit ein paar Regenschauern, ebenso am Montag.