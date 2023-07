Es wird heiß in den kommenden Tagen – Das müssen Sie beachten

„Sprühflasche mit Wasser befüllen und Unterarme und Gesicht besprühen“

Die Temperaturen steigen in den kommenden Tagen auf über 35 Grad Celsius: Der Start in den heutigen Samstag verläuft noch wolkig, im Laufe des Tages lockert es jedoch auf und die Sonne setzt sich durch. Am Nachmittag und Abend sind einzelne Gewitter allerdings nicht auszuschließen.Spätestens am morgigen Sonntag kehrt der Hochsommer dann endgültig nach Südtirol zurück: Bei breitem Sonnenschein steigen die Temperaturen auf bis zu 35 Grad Celsius an.Der Höhepunkt soll dann am Montag mit gut 36 Grad erreicht werden. Somit steht einer Wanderung in den Bergen oder einer Abkühlung in Südtirols Seen und Schwimmbädern nichts mehr im Wege.Wie kommt man am besten durch die heißen Tage? Der Tipp von Dr. Alfons Haller, Kinderarzt in Kurtinig: „Eine Sprühflasche mit Wasser befüllen und damit Unterarme und Gesicht besprühen.“ So verschaffe man sich an heißen Tagen besonders schnell eine Abkühlung.Generell sollte man aber in den heißesten Stunden zwischen 10 und 17 Uhr die Sonne meiden und auf eine ausreichend hohe Sonnenschutzcreme achten, empfiehlt Dr. Cristian Zanella, Haus- und Amtsarzt in Lana.Was die Ernährung anbelangt, vertrage sich pflanzliche Kost besser mit der Hitze als schwere tierische Lebensmittel, eiskalte Erfrischungsgetränke gelte es hingegen zu vermeiden, so Dr. Haller. Zumindest in den heißesten Stunden. Dr. Zanella empfiehlt Wasser mit Zitronensaft als durstlöschendes Getränk für die heiße Jahreszeit.Dazu noch luftige und helle Kleidung, und man komme gut durch die heißen Tage, stellen die beiden Ärzte in Aussicht.