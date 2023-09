Es wird wieder spätsommerlich warm in Südtirol

Viel Sonnenschein und wenig Wolken

Der heutige Montag beginnt kühl, aber dann wird es spätsommerlich warm und großteils wolkenlos. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 Grad in Sterzing und 26 Grad im Unterland.Die Temperaturen steigen aber noch ein wenig an: Am Dienstag setzt sich das sonnige und milde Wetter fort mit Höchstwerten von 27 Grad.Auch der Mittwoch verspricht sehr viel Sonnenschein. Am Donnerstag ziehen auch ein paar Wolken durch, sonst scheint die Sonne. Der Freitag bringt wieder viel Sonnenschein.