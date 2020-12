Eugen Runggaldier: Auf den Bergen dem Schöpfer näher als im Tal

Generalvikar Eugen Runggaldier ist trotz seiner Position am Boden geblieben, reiht sich in die Bozner Bergrettungsmannschaft ein und kommt Menschen in Not zu Hilfe. Außerdem: Als Grödner hat er das Bergsteigen im wahrsten Sinne des Wortes im Blut.„Für mich ist der Berg in der Freizeit ein großes Thema“, verrät der 52-jährige Stellvertreter von Diözesanbischof Ivo Muser, der im „Dolomiten-Magazin“ vom heutigen Freitag in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ näher vorgestellt wird.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie zudem das größte TV-Programm Südtirols und viele interessante Beiträge. In der wöchentlichen Reportage geht es diesmal um die Weihnachts-Hilfsaktion „Südtirol hilft“, die in Corona-Zeiten mehr denn je gebraucht wird. Außerdem enthält das „Magazin“ das mit Abstand umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols. Jetzt auch mitsamt Streaming-Tipps!„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist der Nordtiroler Tobias Moretti, der am Mittwoch, 23.12. (ORF 2), und am Christtag (ARD) in „Louis Beethoven“ in die Rolle des tauben, vereinsamten Musikgenies schlüpft.Und nicht zu vergessen: Im „Dolomiten-Magazin“ gibt es auch ein großes Preisrätsel. Woche für Woche sind einmalige Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

ds