Viele von euch sind derzeit in den Bergen unterwegs, steigen auf aussichtsreiche Höhen, entdecken versteckte Pfade oder genießen einfach die Ruhe zwischen Felsen und Wiesen. Dabei entstehen immer wieder besondere Augenblicke – genau diese möchten wir mit unseren Leserinnen und Lesern teilen!<BR \/><BR \/>Deshalb unser Aufruf: Schickt uns eure schönsten Wander- und Gipfelfotos! Egal ob Sonnenaufgang am Gipfelkreuz, eine gemütliche Pause auf der Hütte, der Blick ins Tal nach einem langen Aufstieg oder ein spontaner Moment unterwegs – wir freuen uns über eure Eindrücke aus den Bergen. <h3>\r\nSchickt uns eure schönsten Fotos<\/h3><b>Teilt euren persönlichen Wander-Moment mit unseren Leserinnen und Lesern und schickt uns euer schönstes Wander- oder Bergfoto an:<\/b><BR \/><b> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">redaktion@stol.it<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Bitte verratet uns, wo das Bild aufgenommen wurde, und nennt euren Namen und Wohnort. <b>Wir veröffentlichen die Bilder auf STOL und im Tagblatt „Dolomiten“.<\/b>