Viele von euch sind derzeit in den Bergen unterwegs, steigen auf aussichtsreiche Höhen, entdecken versteckte Pfade oder genießen einfach die Ruhe zwischen Felsen und Wiesen. <BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="664860" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Andere wiederum genießen das nasse Kühl in den vielen Badeseen oder Lidos. Und wiederum andere lieben es im Sommer wegzufahren – an einen Strand am Meer. <BR \/><BR \/>Dabei entstehen immer wieder besondere Augenblicke – genau diese möchten wir mit unseren Leserinnen und Lesern teilen!<BR \/><BR \/>Deshalb unser Aufruf: Schickt uns eure schönsten Wander- und Gipfelfotos, eure schönsten Fotos am See oder im Lido, oder eure schönsten Meerfotos! <h3>\r\nSchickt uns eure schönsten Fotos<\/h3><b>Teilt euren persönlichen Wander-Moment, euren Spaß am See oder im Lido oder euer Foto am Meeres-Strand mit unseren Leserinnen und Lesern und schickt uns euer schönstes Foto an:<\/b><BR \/><b> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">redaktion@stol.it<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Bitte verratet uns, wo das Bild aufgenommen wurde, und nennt euren Namen und Wohnort. <b>Wir veröffentlichen die Bilder auf STOL und im Tagblatt „Dolomiten“.<\/b>