Ex-Premierminister Matteo Renzi urlaubt in Südtirol

Ex-Premier Matteo Renzi wurde in diesen Tagen auf der Seiser Alm gesichtet. Der ehemalige PD-Chef und nunmehrige Leader von „Italia Viva“ verbrachte bereits den Jahreswechsel von 2017 auf 2018 mit seiner Familie auf dem Hochplateau.Statt Skifahren ist diesmal gemütliches Wandern angesagt. Ob auch die derzeit wohl bekannteste Südtirol-Urlauberin in Politikerkreisen – Bundeskanzlerin Angela Merkel – ihrer Tradition treu bleibt, ist noch unklar. Mehreren Medien gegenüber hat sie angedeutet, ihren Urlaub heuer in Deutschland verbringen zu wollen.

