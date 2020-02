Faschingssamstag: Vöran im Ausnahmezustand

Für die Kleinen geht’s schon ab 14.30 Uhr los. Zu diesem Zeitpunkt startet nämlich der Kinderfaschingsumzug bei der Bergstation der Seilbahn. Danach erwartet die kleinen Faschingsnarren ein bunter Nachmittag im Raiffeisensaal mit Zaubershow, Clown, Maskenparade, Popcorn- und Zuckerwatteecke sowie bunten Luftballonfiguren. Tipp: Ganz einfach mit der Seilbahn von Burgstall nach Vöran fahren.Sobald die Kleinen im Bett sind, dürfen sich Mama und Papa amüsieren. Ab 20 Uhr gibt’s im aufwendig und kreativ geschmückten Saal alles, was das Partyherz begehrt. Für grandiose Stimmung sorgen die Südtiroler Partyband „Volxrock“ und DJ Floky. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. An der Cocktailbar, der Weintheke, der Bierstraße mit den besten einheimischen Bieren und der Partytheke findet jeder, was ihm gefällt, sowohl mit als auch ohne Alkohol.Kreativität lohnt sich, bei der Maskenprämierung in den Kategorien Einzel und Gruppe gibt es nämlich tolle Preise zu gewinnen.Achtung: Der frühe Faschingsnarr fängt das Konfetti, denn bis 21 Uhr kostet der Eintritt nur 9 Euro. Kein Eintritt unter 16 Jahren!Die Seilbahn Burgstall – Vöran verlängert ihre Fahrten bis 22 Uhr und verkehrt ab 20 Uhr halbstündlich.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

