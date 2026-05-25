Die Bewerbungsphase in Asien, Amerika, aber auch Südtirol läuft bereits, und erste Anmeldungen sind eingetroffen. Gesucht werden fußballbegeisterte Männer ab 18 Jahren aus Italien und vor allem Südtirol, die ihr Talent unter Beweis stellen möchten. Insgesamt fünf Spieler aus Italien schaffen es zum internationalen Casting nach Deutschland – und Südtirol soll dabei möglichst stark vertreten sein.<BR \/><BR \/>Der Weg dorthin ist klar strukturiert: Interessierte registrieren sich online, füllen einen sportlichen Fragebogen aus und laden ein Video hoch, das ihr fußballerisches Können zeigt. Wichtig dabei: Auch ein Paulaner-Produkt sollte kreativ im Clip eingebunden sein.<h3>\r\nBewerbungsschluss ist der 31. Mai 2026<\/h3>Bis Mitte Juni werden die besten zehn Kandidaten ausgewählt. Einer von ihnen wird anschließend durch eine Online-Abstimmung bestimmt, während die restlichen vier von einer Fachjury ausgewählt werden. Am 19. Juli 2026 werden schließlich die fünf Teilnehmer bekannt gegeben, die zum Live-Casting nach Deutschland reisen dürfen.<BR \/><BR \/>Auf die Gewinner wartet ein umfassendes Erlebnis: Neben der Teilnahme am finalen Auswahlverfahren sind sie beim großen Spiel auf jeden Fall live dabei – ob als Spieler oder Zuschauer entscheidet sich erst vor Ort. Reise- und Übernachtungskosten werden übernommen.<BR \/><BR \/>Das große Finale steigt 2027 in Deutschland – dann heißt es: Amateur gegen Profi auf höchstem Niveau, also anmelden oder weitersagen, damit wie in den vergangenen Ausgaben Südtiroler Spieler im Team vertreten sind.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.paulaner-matchofyourlife.it\/de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Infos dazu unter www.paulaner-matchofyourlife.it<\/a><\/b>