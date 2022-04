Fedez zeigt Operationsnarbe: „Ich habe seit meiner OP fast 10 Kilo abgenommen“

„Ich habe seit meiner Operation fast 10 Kilo abgenommen“, schrieb Fedez in seinen Instagram Stories zu einem Selfie, das die Narbe der Operation zeigt, der er sich vor einigen Wochen unterzogen hat, um einen Tumor aus seiner Bauchspeicheldrüse zu entfernen.Der Rapper, der sich seit der Operation in seinem Haus in Mailand ausruht, träumt von einer Rückkehr in die Normalität: “Ich kann es kaum erwarten, wieder auf die Beine zu kommen und auf die Bühne zu gehen. Seit er sich öffentlich zu seinem Gesundheitszustand geäußert hat , hat Fedez seine Fans und Anhänger über die sozialen Medien stetig über seinen Gesundheitszustand informiert: „Ich musste mich einer 6-stündigen Operation unterziehen, um einen Teil meiner Bauchspeicheldrüse (einschließlich des Tumors) zu entfernen“, sagte er.„2 Tage nach der Operation geht es mir gut und ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu meinen Kindern zu kommen, auch wenn es noch ein Weilchen dauern wird.“Wie die italienische Tageszeitung Corriere della Sera berichtet, haben sich die sich die Ferragnez neulich einige Tage der Entspannung und Erholung am Comer See gegönnt, obwohl es unvorhergesehene Ereignisse gab: Die kleine Leone hatte Fieber und nachdem sich das Kindermädchen unwohl fühlte, wurde die Rückkehr nach Hause vorgezogen.