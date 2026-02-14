Weil ihre berufliche Biografie nicht gradlinig war, hat Audrey Schwarz die wichtigsten Etappen aufgeschrieben. „Um den Überblick nicht zu verlieren“, scherzt sie. An erster Stelle auf der Liste steht die verpasste Aufnahmeprüfung an der Deutschen Journalistenschule in München.<BR \/><BR \/> Der Test in Bayern und ihr Abiturabschluss in Bremen fanden am selben Tag statt. Audrey ließ die Aufnahmeprüfung sausen. Den Traum vom Journalismus legte sie vorerst auf Eis. Doch auch Plan B platzte. „Für ein Studium der Tiermedizin war meine Abi-Note nicht gut genug“, gesteht die Pferdenärrin. Die dritte Option war eine zweieinhalbjährige Hotelausbildung in Freiburg, die sie ohne große Begeisterung absolvierte.<BR \/><BR \/> Es folgten sechs Semester an der Freiburger Fakultät für Zahnmedizin – mit dem Ziel, nach dem Physikum zur Tiermedizin zu wechseln. Als die Zweifel am Fach, am langen Studium und an den Berufsaussichten wuchsen, reiste die damals 24-Jährige kurzerhand zu einer Freundin nach Los Angeles. Aus den Staaten kehrte sie mit einem neuen Plan zurück – ein Praktikum bei RTL. Die Serie hieß „Bitte lächeln“. Und Audrey Schwarz wusste: „Endlich war ich dort gelandet, wo ich von Anfang an hinwollte.“<BR \/><BR \/>Das Porträt der Fernsehredakteurin und Sprecherin, die vor 25 Jahren von Hamburg nach Prad am Stilfser Joch gezogen ist, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.<BR \/><BR \/><i>Weitere Themen im Heft: Gedanken zur Fastenzeit von Bruder Moritz Windegger OFM; Fastenbräuche, die die Zeit überdauert haben; Amalia Fleischer, Südtirols erste Anwältin, wurde in Auschwitz ermordet; Landesrätin Magdalena Amhof beantwortet den Fragebogen der „Südtiroler Frau“.<\/i>