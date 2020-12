23 Jahre lebte sie in St. Martin in Passeier, dann beschloss die aus Deutschland stammende Natascha Auer (52), in die Türkei auszuwandern. Begleitet von einem Kamerateam der Sendung „Goodbye Deutschland“. Am 7. Dezember wird die Doku auf VOX ausgestrahlt – mit Tränen, Tüll und Tarot-Karten.