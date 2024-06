First20 Publikumswahl: Beliebteste Restaurants & Gasthäuser ermittelt

Vom 13. Mai bis zum 2. Juni hatten die Südtirolerinnen und Südtiroler die Möglichkeit, täglich ihre Stimme für ihre Lieblingslokale auf www.restaurants.st abzugeben und zudem an der Verlosung von attraktiven Preisen teilzunehmen.



Über 1.400 Mitgliedsbetriebe des HGV, insbesondere Restaurants, Gasthäuser und Gastbetriebe mit öffentlich zugänglichen Restaurants wurden für das Publikumsvoting gelistet.



HGV-Präsident Manfred Pinzger unterstrich bei der Prämierung die Bedeutung dieser Initiative: „Die Publikumswahl ist eine verdiente Anerkennung für Restaurants und Gasthäuser, die eine wichtige soziale Funktion in einer Ortschaft einnehmen. Dort trifft man sich, genießt ein gutes Essen, erlebt schöne Stunden zu zweit, mit Freunden oder mit der Familie. Mit dieser Aktion wollten wir einen weiteren Beitrag zur Wertschätzung unserer Gastronomiebetriebe leisten.“



Michael Hölzl, geschäftsführender Gesellschafter von First Avenue, freute sich insbesondere über das Rekordergebnis von über 50.000 Stimmen: „Die so starke Beteiligung an dieser Publikumswahl bekräftigt deutlich, dass unsere Initiative das Interesse und die Wertschätzung aller Südtirolerinnen und Südtiroler sowie unserer geschätzten Gäste genau anspricht. Sie verdeutlicht auch den zunehmenden Erfolg der First 20 Publikumswahlen und ihre wachsende Bedeutung in Südtirol. Schließlich freut es uns ganz besonders, im Rahmen eines gelungenen Abschlussevents die herausragende Qualität unserer Restaurants mit ihren regionalen Produkten und der kreativen Interpretation unserer heimischen Küche gebührend zu würdigen. Damit setzen wir auch ein Signal für die Förderung und Anerkennung unserer Ess- und Lebenskultur.“ Die Gewinner der Publikumswahl in den Bezirken Bei der Feier im Gustelier wurden die jeweiligen Siegerbetriebe vorgestellt und geehrt. Die Prämierung der vier Bezirkssieger wurde von den jeweiligen HGV-Bezirksobleuten Helmut Tauber, Hansi Pichler, Judith Rainer, sowie Vizepräsident Klaus Berger durchgeführt. Der Gastbetrieb mit den meisten Votings im HGV-Bezirk Eisacktal und auch landesweit ist das Restaurant Lodenwirt der Familie Profanter aus Vintl. Sie wurde somit vom HGV und First Avenue zum Landessieger gekürt. HGV-Präsident Manfred Pinzger gratulierte der Familie Profanter zu diesem großen Erfolg. Auf den zweiten Platz im HGV-Bezirk Eisacktal schaffte es die Pizzeria Restaurant Rustika in Villanders und den dritten Rang erreichte das Restaurant Brunnerhof in Klausen.



Im HGV-Bezirk Bozen und Umgebung siegte das Inklusionsrestaurant Masatsch in Kaltern, gefolgt vom Restaurant St. Michael aus Kastelruth und dem Restaurant Spuntloch Dine & Wine in Kaltern.



Im HGV-Bezirk Meran/Vinschgau schaffte es das Restaurant Gletscherblick in Langtaufers auf Platz eins. Platz zwei ging an das Restaurant Rosmarie in Pfelders und Rang drei eroberte das Hotel Restaurant Kesslwirt aus Kastelbell-Tschars.

Im HGV-Bezirk Pustertal/Gadertal siegte das Südtiroler Gasthaus Jochele aus Pfalzen. Auf Rang zwei wurde das Restaurant Sichelburg aus Pfalzen gereiht, gefolgt vom Gasthof Pichlerhof aus Rein in Taufers.



First20-Prämierung als krönender Abschluss:

Zudem wurde den First20, also die beliebtesten 20 Restaurants und Gasthäuser die begehrte First20 Urkunde von Liz Hinestroza, Head of Partner Relations bei First Avenue überreicht. Hier die gesondert prämierten Betriebe:

•

Restaurant Lodenwirt, Vintl gleichzeitig auch Landessieger

•

Pizzeria Rustika in der Residence Gasser, Villanders

•

Restaurant Gletscherblick, Graun

•

Restaurant Rosmarie, Pfelders

•

Hotel Restaurant Kesslwirt, Kastelbell

•

Hotel Gasthof Jochele, Pfalzen

•

Restaurant Brunnerhof, Klausen

•

Restaurant Zum Tiroler Adler, Dorf Tirol

•

Restaurant Gasthof Jäger, Nals

•

Pizzeria Restaurant Goldener Apfel, Natz

