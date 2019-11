Florian Silbereisen appelliert an Verantwortung der Presse

Entertainer Florian Silbereisen (38) hat bei einer Gala in Castrop-Rauxel an die Verantwortung der Presse appelliert. Es wäre sinnvoller, über soziale Projekte zu informieren, als „2 Jahre über meine persönliche Trennung zu berichten“, sagte Silbereisen, der am Samstagabend einen Preis für sein soziales Engagement erhielt.