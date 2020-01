Flughafen sucht 20.000 Komparsen für den Probebetrieb

Insgesamt suchen die Betreiber rund 20.000 Komparsen für Probetage zwischen dem 23. Juni und dem 15. Oktober. Für eine Übung am unter dem Flughafen gelegenen Bahnhof werden zudem für den 29. April etwa 900 Freiwillige gesucht. Insgesamt sind rund 30 Probe-Betriebstage angesetzt.





„Das Interesse ist groß“, sagte Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup am Montag auf den Flughafengelände. „Schon jetzt haben mehrere tausend Menschen die Seite aufgerufen.“Mit den Komparsen sollen die betrieblichen Abläufe am Flughafen simuliert werden. Die Teilnehmer testen den Check-in-Prozess, die Sicherheitsschleusen sowie das Einsteigen am Gate. Auch die Ankunftsprozesse werden getestet sowie Evakuierungen von Terminals und andere Ausnahmesituationen.Der Flughafen soll am 31. Oktober mit rund 9 Jahren Verspätung öffnen.

dpa