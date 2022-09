Frau Falkensteiner, wie war der Start ins Schuljahr?

„ Es gab auch bereits im letzten Schuljahr Situationen ohne Maske und am Nachmittag, nach dem Unterricht, haben sich die Kinder auch schon in Vergangenheit „oben ohne“ gesehen. ” — Sigrun Falkensteiner, Landesschuldirektorin

„ Es ist eine Herausforderung, die Spaltung der Gesellschaft, die auch vor dem Schulbereich nicht Halt gemacht hat, zu überwinden. ” — Sigrun Falkensteiner, Landesschuldirektorin

Sigrun Falkensteiner: Man kann sagen, dass die Normalität in der Schule wieder Einzug gehalten hat. Und das ist gut so. Sofern es der persönliche Gesundheitszustand erlaubt, darf jeder die Klasse betreten, egal ob geimpft oder ungeimpft. Das beschwert uns eine gewisse Leichtigkeit.Falkensteiner: Absolut. Jene Grundschüler, die heuer die 3. Klasse Grundschule besuchen, kannten die Schule bislang nur mit Corona-Einschränkungen. Manche sagen sogar, sie hätten ihre Mitschüler jetzt zum ersten Mal ohne Maske gesehen, aber das stimmt dann doch nicht. Es gab auch bereits im letzten Schuljahr Situationen ohne Maske und am Nachmittag, nach dem Unterricht, haben sich die Kinder auch schon in Vergangenheit „oben ohne“ gesehen.Falkensteiner: Wir sind ohne Einschränkungen in dieses Schuljahr gestartet. Aber wir wissen auch, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Daher: Ein gesundes Maß an Vorsicht und Aufmerksamkeit, ein paar grundlegende Hygieneregeln und parallel dazu das aufmerksame Beobachten des Pandemieverlaufs, was Aufgabe des Sanitätsbetriebs ist. Zudem müssen wir auf Selbstverantwortung setzen: Die Eltern sollten ihre Kinder, wenn sie deutliche Symptome haben, nicht in die Schule schicken, dasselbe gilt aber auch für die Lehrpersonen.Falkensteiner: Es ist eine Herausforderung, die Spaltung der Gesellschaft, die auch vor dem Schulbereich nicht Halt gemacht hat, zu überwinden. So gab es wohl auch in Schulgemeinschaften Personen, die sich in Extreme verrannt haben – auf beiden Seiten. Diese muss man wieder aus ihrer Ecke herausbringen und versuchen, dass sich Lehrpersonen wieder auf ihren Kernauftrag konzentrieren, nämlich guten Unterricht in einer inklusiven Schule zu bieten.