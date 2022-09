Frauen an den Schalthebeln der Macht – wer sind sie?

Laut UNO haben aktuell nur 28 Länder weltweit eine Frau als gewählte Regierungschefin oder Staatsoberhaupt: 13 Länder haben ein weibliches, gewähltes Staatsoberhaupt, 15 eine Regierungschefin.In der Europäischen Union werden aktuell 6 Staaten von Frauen regiert, allerdings werden es bald wohl nur mehr 5 sein. Die schwedische Regierungschefin Magdalena Andersson ist nach ihrem Rücktritt wegen der Wahlniederlage vor 2 Wochen nur mehr geschäftsführend im Amt bis eine neue Regierung gebildet wird. Ihr Nachfolger wird aller Voraussicht ein Mann sein.Regierungschefinnen gibt es derzeit außerdem in Dänemark (Mette Fredriksen), Estland (Kaja Kallas), Finnland (Sanna Marin), Litauen (Ingrida Simonyte) und seit Mai auch in Frankreich (Élisabeth Borne).Bei den EU-Gipfeln sind derzeit allerdings nur 4 Regierungschefinnen zugegen, weil Frankreich und Litauen traditionell von den mächtigeren Staatspräsidenten vertreten werden. Seit Dezember 2019 ist mit Ursula von der Leyen erstmals eine EU-Kommissionspräsidentin bei den EU-Gipfeln dabei.Außerhalb der EU haben in Europa seit kurzem Großbritannien (Liz Truss), bereits seit 2017 Island (Katrin Jakobsdottir) und Serbien (Ana Brnabic) und seit dem Vorjahr Moldau (Natalia Gavralita) Regierungschefinnen. Das kleine osteuropäische Land Moldau hat neben der Regierungschefin auch eine Staatspräsidentin (Maia Sandu).Staatsoberhäupter gibt es in der EU außerdem in Estland (Kersti Kaljulaid), der Slowakei (Zuzana Caputova), Griechenland (Katerina Sakellaropoulou), Ungarn (Katalin Novak) und Dänemark (Königin Margrethe II.). Auch im Kosovo amtiert mit Vjosa Osmani eine Präsidentin. Großbritannien hat seit Anfang September, als Queen Elizabeth II. starb, kein weibliches Staatsoberhaupt mehr.Interessant ist die Frage, warum es abgesehen von den skandinavischen Ländern oft Frauen aus konservativen Parteien sind, die es in die höchsten Regierungs- und Staatsämter schaffen. In den großen europäischen Ländern war es beispielsweise die konservative Margaret Thatcher, die von 1979 bis 1990 erste britische Premierministerin wurde. Seitdem folgten ihr mit Theresa May und Liz Truss zwei Parteikolleginnen.Auch in Deutschland gelang es 2005 als erster Frau einer Christdemokratin der Sprung ins Kanzleramt: Angela Merkel, die 16 Jahre bleiben sollte. Nun steht in Italien Meloni vor dem Einzug in den Regierungspalast Palazzo Chigi in Rom.Frauen der politischen Rechten hätten es im internationalen Vergleich offenbar leichter, die sogenannte Gläserne Decke zu durchbrechen als linke Politikerinnen, „weil eine Frau, die die Rechte der traditionellen Familie und eine traditionelle Rolle der Frauen verteidigt, beruhigend wirkt“, erklärt die Sozialwissenschaftlerin Brunella Casalini von der Universität Florenz gegenüber der APA. Sie beschützte „die gesamte männliche politisch Klasse vor dem Vorwurf des Machismus und Patriarchats“, sagt Casalini.Dagegen sei eine Feministin, die offen für die Rechte von Frauen und LGBT-Personen eintrete, politisch schwieriger zu akzeptieren.In Italien haben es Frauen traditionell schwer. Noch nie gab es in den 67 Regierungen der Republik Italien seit dem Zweiten Weltkrieg eine Ministerpräsidentin, auch eine Staatspräsidentin gab es bisher noch nicht. Erst 1976 übernahm erstmals eine Frau ein Ministeramt.