Jeden Freitag ein Kiwi-Joghurt so beginnt die außergewöhnliche Geschichte, die unserem diesjährigen Theaterstück zugrunde liegt. Was zunächst wie eine harmlose Eigenart wirkt, entpuppt sich nach und nach als Anker in einem Leben, das langsam aus dem Gleichgewicht geraten ist. <BR \/><BR \/>Als Bernhard - verwitwet, penibler Steuerfachangestellter - sich bei seiner Psychotherapeutin Frau Penn auf die Couch legt, ist er außer sich: In seinem Kühlschrank fehlt ein Joghurt. Eines seiner Lieblingssorte Kiwi, die er sich nur am Freitag gönnt. Für die Psychotherapeutin ist der Fall klar: Bernhard leidet unter Zwangsstörungen. Seine erwachsene Tochter hingegen befürchtet, dass ihr Vater an Demenz erkrankt sei. Beide tun beide ihr Bestes, um dem verzweifelten Witwer zu helfen bis sie eine überraschende Entdeckung machen.<BR \/><BR \/>Inspiriert von einer wahren Begebenheit erinnert uns Freitags ist Kiwi-Tag daran, dass hinter den kleinen Dingen oft die großen Geschichten stecken.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Aufführungen<BR \/><BR \/>FR, 14.11. 20 Uhr<BR \/><BR \/>SO, 16.11. 18 Uhr<BR \/><BR \/>DI, 18.11. 20 Uhr<BR \/><BR \/>MI, 19.11. 20 Uhr<BR \/><BR \/>DO, 20.11. 20 Uhr<BR \/><BR \/>FR, 21.11. 20 Uhr<BR \/><BR \/>DO, 27.11. 20 Uhr<BR \/><BR \/>FR, 28.11. 20 Uhr<BR \/><BR \/>SA, 29.11. 20 Uhr<BR \/><BR \/>SO, 30.11. 18 Uhr<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Spielort<BR \/><BR \/>Kleiner Saal des Stadttheaters Sterzing<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Kartenreservierung<BR \/><BR \/>www.stadtbuehne-sterzing.com\/karten<BR \/><BR \/>oder telefonisch unter 344 0311239 (auch Whatsapp)<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Auf der Bühne<BR \/><BR \/>Bernhard Roth: Werner Hohenegger<BR \/><BR \/>Bernadette Roth: Annalena Festini<BR \/><BR \/>Psychaterin Dr. Amalia Penn: Anna Larch<BR \/><BR \/>Lily: Susanne Egger