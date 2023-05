FRÜHJAHRSKONZERT DER MUSIKKAPELLE KIENS

Mit dem eindrucksvollen Konzertmarsch Mons Solus von Lorenz Eibegger begann unser heuriges Frühjahrskonzert. Anschließend wurde das Publikum durch unsere neue Obfrau Maria Willeit herzlich willkommen geheißen.Schwungvoll und mit voller Spannung ging es mit dem Programm weiter. Unsere Moderatorinnen Mirjam Gruber und Verena Huber erzählten zu jedem Stück und zu der Musikkapelle einige interessante Fakten und begleiteten das Publikum durch die musikalische Reise der nächsten Stücke Second Waltz , Taktgefühl und und der Rest ist ÖsterreichUnser persönliches Highlight, wie es fast jedes Jahr stattfindet, ist die Vorstellung neuer Mitglieder und die Ehrungen langjähriger Musikanten. Mit Freude begrüßten wir unsere fünf neuen Mitglieder in der Kapelle. Nadja Gasser an der Querflöte, Adam Dorfmann am Schlagzeug, Markus Astner an der Trompete sowie Noemi Ploner und Beatrice Graf als Marketenderinnen.Gebietsvertreter Josef Unterfrauner hat gemeinsam mit Bezirksstabführer Franz Plangger dem Schlagzeuger Andreas Kirchler das Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Mitgliedschaft überreicht.Worte der Dankbarkeit gingen auch an unseren ehemaligen Obmann Florian Graf, welcher von 2016 bis 2022 das Amt dafür inne hatte. Vorher war er drei Jahre Trachten und Instrumentewart. Er war stets das bindende Glied in der Musikkapelle und schaffte auch in schweren Zeiten Harmonie und Zusammenhalt. Mit einem kleinen Zeichen bedankten wird uns im Namen der ganzen Musikkapelle für seinen unermüdlichen Einsatz.Weiter mit dem Programm ging es mit den Stücken Blasmusik in die Welt , und Udo Jürgens Live .Ein ganz besonderer Moment des Abends war das Musikstück Ex Lost Elysion von Herbert Pixner, welches durch den Solist Hannes Lerchner an der Ziehharmonika zusammen mit der Musikkapelle zu seinem Besten gegeben wurde.Nach einem verdienten und langen Applaus und daraus folgenden Zugaben endete das Konzert. Im Anschluss waren alle jene, die uns durch den ganzen Abend begleitet haben noch zum gemeinsamen Umtrunk, um das gelungene Konzert zu feiern, eingeladen.Außerdem bestand noch die Möglichkeit unsere Chronik "200 Jahre Musikkapelle Kiens" , welche wir im vergangenen Jahr veröffentlicht haben, mitzunehmen. Mehr als fünf Jahre wurde an der Chronik gearbeitet, um das 200-jährige Bestehen der Musikkapelle Kiens so gut wie möglich auf Papier zu bringen. Interessanten Fakten zur Musikkapelle, persönliche Meinungen unserer Mitglieder sowie einigen Anekdoten begleiten Sie durch die ganze Zeitspanne.Wer noch keines erhalten hat darf sich ihr Exemplar gerne im Gemeindeamt von Kiens noch abholen.