Frühlingsklänge verzaubern Kiens: Musikkapelle begeistert mit traditionellem Konzert

Unter der Leitung von Kapellmeister Matthias Kirchlerpräsentierte die Musikkapelle ein mitreißendes Programm, das die Zuhörer in eineWelt voller Musik, Emotionen und Tradition entführte.Das Konzert, bot eine eindrucksvolle Vielfalt musikalischer Genres und Stile. Vonklassischen Werken über traditionelle Volksmusik bis hin zu zeitgenössischenKompositionen reichte das Repertoire, das die Zuhörer auf eine musikalische Reisedurch verschiedene Kulturen und Epochen mitnahm.Das Vereinshaus in Kiens war bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Musikerinnenund Musiker der Musikkapelle Kiens die Bühne betraten. Mit einer beeindruckendenPräzision und Leidenschaft entfalteten sie ihr musikalisches Können undverzauberten das Publikum von der ersten Note an.Mit dem Eröffnungsstück Winds on Fire von Bert Appermont begann das diesjährige Frühjahrskonzert. Anschließend begrüßte die Obfrau Maria Willeit das Publikum.Die Moderatorinnen Mirjam Gruber und Noemi Ploner erzählten zu jedem Stück und zur Musikkapelle einige interessante Fakten und begleiteten das Publikum durch die musikalische Reise der folgenden Stücke Pertusia und La Principessa .Der persönliche Höhepunkt der Musikkapelle ist, wie fast jedes Jahr, die Vorstellung der neuen Mitglieder und die Ehrung der langjährigen Musikerinnen und Musiker. Mit großer Freude durfte sie fünf neuen Mitglieder begrüßen. Emely Einhäuserer und Hannah Huber an der Querflöte, Manfred Huber an der Tuba sowie Patrick Unterpertinger am Tenorhorn und Philipp Aichner als Fähnrich. Auch für Marcel Graf am Schlagzeug, der bereits seit letztem Jahr in den Reihen der Kapelle mitspielt, war es das erste Frühjahrskonzert.Natürlich wurden auch wieder langjährige Mitglieder geehrt und so überreichte Bezirksobmann-Stellvertreter Klaus Neuhauser gemeinsam mit Bezirksstabführer Franz Plangger der Saxophonistin Maria Willeit, der Klarinettistin Magdalena Mair und dem Fähnrich Johannes Costa das Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Mitgliedschaft.Anschließend wurde für die geehrten Mitglieder der Konzertmarsch Spera in Musica gespielt. Weiter ging es mit dem Konzertstück A Filvar Story , und schließlich beendete das Unterhaltungsstück Music das erfolgreiche Konzert.Nach einem verdienten und langen Applaus und den daraus resultierenden Zugaben endete das Konzert. Anschließend waren alle zu einem gemeinsamen Umtrunk eingeladen, um das gelungene Konzert zu feiern.Das Frühjahrskonzert der Musikkapelle Kiens war nicht nur ein musikalischesHighlight, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis, das die Gemeinschaftzusammenbrachte und die kulturelle Vielfalt sowie das musikalische Erbe der Region feierte.