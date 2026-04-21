Während der Spezialitätenwoche laden die Gastwirtinnen und Gastwirte zu schmackhaften Gerichten ein. Die acht teilnehmenden Gastbetriebe feiern dabei die Wiederkehr des Frühlings mit der damit einhergehenden Vielfältigkeit der heimischen Produkte, welche bei den Spezialitätenwochen im Fokus stehen. <BR \/><BR \/>„Regionalität und Saisonalität kennzeichnen auch heuer die jeweiligen kulinarischen Schwerpunkte in den einzelnen teilnehmenden Betrieben“, unterstreicht Tobias Gamper, Obmann der HGV-Ortsgruppe von Jenesien. Über rund zwei Wochen hinweg werden kreative Frühlingsgerichte serviert – von aromatischen Wildkräutern und Kräuterölen über frischen Terlaner Spargel bis hin zu hofeigenem Fleisch. <BR \/><BR \/>Dabei spiegelt sich in den Menüs die Vielfalt der Südtiroler Küche ebenso wider wie die enge Verbindung zur Natur und zur lokalen Landwirtschaft. Jeder Betrieb setzt dabei eigene kulinarische Schwerpunkte und interpretiert den Frühling auf individuelle Weise − ein Konzept, das Gästen Abwechslung bietet und gleichzeitig die Handschrift der einzelnen Gastgeber sichtbar macht.<BR \/><BR \/>Im Rahmen der Spezialitätenwochen wird für jeden Gast ein Euro für einen guten Zweck gespendet. Dieses Jahr wurden wieder die Kinderkrebshilfe Peter Pan und die Multiple-Sklerose-Vereinigung ausgewählt. <BR \/><BR \/>Zur Eröffnung im Gasthof Waldbichl in Vöran konnte der HGV-Ortsobmann neben den teilnehmenden Gastwirtinnen und Gastwirten, Sponsoren, Partnern auch zahlreiche Gäste begrüßen, u. a. HGV-Vizepräsident Hansi Pichler, HGV-Bezirksobmann Florian Obkircher, den Bürgermeister von Jenesien Paul Romen, die Bürgermeisterin von Vöran Daniela Mittelberger, der Vize-Obmann der Raika Bozen Karl Wenter und die Vize-Präsidentin des Tourismusvereins Monika Mair Reichhalter. „Dass wir heute zum 37. Mal die Spezialitätenwochen eröffnen dürfen, ist unseren überaus fleißigen Wirtinnen und Wirten und Köchinnen und Köchen zu verdanken. Ohne deren Einsatz wäre das alles nicht möglich“, unterstrich Tobias Gamper.<BR \/><BR \/>Außerdem wurde auf die im Rahmen der Spezialitätenwochen bestehende Zusammenarbeit, der mehreren Gemeinden verwiesen und unterstrichen, dass diese Initiative ein Aushängeschild für die gut funktionierende Gastronomie und Wirtschaft am Tschögglberg ist. <BR \/><BR \/>HGV-Bezirksobmann Florian Obkircher ging auf die Bedeutung der Spezialitätenwochen ein: „Es ist immer schön, wenn viele Betriebe an den Spezialitätenwochen teilnehmen. Gastfreundschaft spielt in diesen Tagen eine sehr große Rolle und dies werden auch die Gäste spüren.“