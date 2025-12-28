<b>Von Helmut Bachmann<\/b><BR \/><BR \/>In diesem Jahr hatte ich das große Vergnügen, gemeinsam mit Gerhard Wieser und Heinrich Gasteiger unser 25-jähriges Jubiläum zu feiern – „25 Jahre So kocht Südtirol“. Ein wahrer Meilenstein, der uns nicht nur dazu anregt, auf viele Jahre voller kulinarischer Erlebnisse zurückzublicken, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit bietet, den Jahreswechsel mit Ihnen zu teilen. <BR \/><BR \/>Für den Start in den Abend empfehle ich Ihnen ein leichtes und erfrischendes Gericht: <b>Ofenkarotten mit Zitrusfrüchten auf Linsen<\/b> aus unserem neuen Buch „Passion Gemüse“. Die Kombination von Süße und Frische sorgt für den perfekten Auftakt. <BR \/><BR \/>Als Fischgang aus dem Jubiläumsbuch „So kocht Südtirol“ serviere ich Ihnen <b>Seezungen-Lachsröllchen auf Fenchel<\/b> – ein elegantes Gericht, das garantiert Eindruck macht. <BR \/><BR \/>Als Hauptgericht schlage ich <b>In Mandeln gebackene Rehkoteletts<\/b>, ebenfalls aus „So kocht Südtirol“, vor – ein feines, würziges Wildgericht, das garantiert gelingt. <BR \/><BR \/>Zum krönenden Abschluss gibt es ein himmlisches <b>Topfensoufflé auf Zwetschgenröster<\/b>, aus „So kocht Südtirol“ – die perfekte Süße, um das Jahr stilvoll zu verabschieden.<BR \/><BR \/>Einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Glück und Gesundheit für 2026! Herzlichst, Ihr Helmut Bachmann.<h3>\r\nOfenkarotten mit Zitrusfrüchten auf Linsensalat<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1254876_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Zutaten für 4 Portionen<\/b><BR \/><BR \/><i>Für die Ofenkarotten:<\/i><BR \/>4 Karotten<BR \/>4 gelbe Karotten<BR \/>2 EL Öl<BR \/>Salz<BR \/><BR \/><i>Für den Linsensalat:<\/i><BR \/>200 g Belugalinsen oder braune Linsen<BR \/>600 ml Wasser<BR \/>1\/2 TL Bohnenkraut oder Thymian<BR \/>1 Knoblauchzehe, angedrückt<BR \/>200 g Stangensellerie, in Würfel geschnitten<BR \/>1 Schalotte, in Würfel geschnitten<BR \/>30 ml weißer Balsamessig<BR \/>50 ml Olivenöl<BR \/>1 TL Estragonsenf oder anderer Senf<BR \/>Salz, Zucker<BR \/><BR \/><i>Weiteres:<\/i><BR \/>1 rosa Grapefruit<BR \/>1 Limette oder Zitrone<BR \/>Gartenkresse zum Garnieren<BR \/><BR \/><Aufzähl_Kreis>Die Karotten waschen, schälen und halbieren. In eine Auflaufform legen und gut mit Öl und Salz einreiben.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Im Backofen bei 170 Grad etwa 35 Minuten garen, bis die Karotten weich sind.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Für den Linsensalat die Linsen waschen und das Wasser zum Kochen bringen.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Die Linsen mit Bohnenkraut und Knoblauch aufkochen und etwa 25 Minuten zugedeckt köcheln lassen, bis die Linsen gar sind. Abseihen und den Knoblauch entfernen.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Linsen, Stangensellerie- und Schalottenwürfel in eine Schüssel geben und mit weißem Balsamessig, Olivenöl, Estragonsenf, Salz und Zucker abschmecken.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Grapefruit und Limette schälen und filetieren. Die Filets beiseitestellen und die verbliebenen Grapefruit- bzw. Limettenreste mit der Hand gut ausdrücken. Den Saft zum Linsensalat geben.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Den Linsensalat auf Teller verteilen, die Karotten eventuell in Stücke schneiden und zusammen mit den Grapefruit- und Limettenfilets darauf anrichten. Mit Gartenkresse garniert servieren.<\/Aufzähl_Kreis><b>Tipp:<\/b> Sie können auch violette Karotten verwenden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254879_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nSeezungen-Lachsröllchen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1254882_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Zutaten für 4 Portionen<\/b><BR \/><BR \/>1 große Seezunge (sogliola) zu 350 g<BR \/>200 g Lachsfilet (salmone) am Stück<BR \/><BR \/><i>Würzmittel:<\/i><BR \/>2 EL Dill oder Petersilie, fein geschnitten<BR \/>Salz<BR \/>Pfeffer aus der Mühle<BR \/><BR \/><i>Weiteres:<\/i><BR \/>Alufolie und Klarsichtfolie<BR \/>200 g gedünstete Fenchelstreifen<BR \/>Salzblüte (Fleur de Sel)<BR \/>4 EL Weißweinsauce <BR \/>Fenchelgrün zum Garnieren<BR \/>1 EL Kräuteröl<BR \/><BR \/><Aufzähl_Kreis>Seezunge am Schwanzende kurz unter heißes Wasser halten. So löst sich die Haut, und man kann sie auf beiden Seiten leichter abziehen.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Mit einem Messer die vier Filets von der Mitte aus, an den Gräten entlang, herausschneiden. <\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Seezungenfilets leicht klopfen, salzen und mit der Innenseite auf die Klarsichtfolie legen.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Das Lachsstück mit Salz und Pfeffer würzen und im Dill wälzen, auf die Seezungenfilets legen und Klarsichtfolie einrollen.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Mit Alufolie einwickeln und im Dämpfer dämpfen oder im Wasserbad bei 80 Grad gar ziehen lassen. <\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Seezungen-Lachsröllchen in Scheiben schneiden, auf gedünstetem Fenchel anrichten und mit Salzblüte bestreuen. <\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Mit aufgeschäumter Weißweinsauce, Fenchelgrün und Kräuteröl servieren.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis><b>Tipp:<\/b> Der Lachs sollte in der Mitte leicht rosa sein, dann bleibt er saftig.<h3>In Mandeln gebackene Rehkoteletts<\/h3><\/Aufzähl_Kreis><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254885_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Für 4 Personen<\/b><BR \/><BR \/>4 Rehkoteletts zu je 70 g<BR \/>250 ml Wildsauce<BR \/>1 Rosmarinzweig<BR \/>1 EL kalte Butter zum Verfeinern der Sauce <BR \/>Salz, Pfeffer aus der Mühle<BR \/><BR \/><i>Für die Farce:<\/i><BR \/>100 g Hühnerbrust <BR \/>10 ml Brandy<BR \/>10 g Zwiebeln, fein geschnitten und gedünstet<BR \/><EinHalb><\/EinHalb> TL Thymian und Salbei, fein geschnitten<BR \/>1 EL Petersilie, fein geschnitten<BR \/>50 ml leicht geschlagene Sahne<BR \/>Salz <BR \/><BR \/><i>Zum Panieren:<\/i><BR \/>2 EL Mehl<BR \/>2 Eier<BR \/>100 g Mandelblätter<BR \/><i><BR \/>Weiteres:<\/i><BR \/>Backfett<BR \/><BR \/><Aufzähl_Kreis>Für die Farce die Hühnerbrüstchen in Streifen schneiden und mit Brandy, Zwiebeln, Thymian, Salbei und Petersilie etwa 30 Minuten bei 0 Grad marinieren.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Hühnerbruststreifen salzen und in der Moulinette fein mixen, Sahne nach und nach einrühren, bis die Farce einen seidigen Glanz hat. <\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Rehkoteletts parieren, mit Salz und Pfeffer würzen, auf beiden Seiten mit Farce bestreichen, auf eine Folie legen und kalt stellen, damit sich die Farce verfestigt.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Rehkoteletts im Mehl wenden, durch die verquirlten Eier ziehen und mit Mandelblättchen panieren. <\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Schwimmend im heißen Fett langsam backen. <\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Wildsauce erwärmen, mit etwas Rosmarin und Butter verfeinern und auf die Teller geben. <\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Koteletts einmal schräg durchschneiden und auf der Sauce anrichten.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis><b>Tipp:<\/b> Als Beilage eignen sich Karottenpüree, gedünstete Rosenkohlblätter, Eierspatzlen, Bratkartoffeln oder Reis.<h3>Topfensoufflé<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1254888_image" \/><\/div><\/Aufzähl_Kreis><BR \/><b>Zutaten für 4 Personen<\/b><BR \/><BR \/>150 g Topfen (Quark)<BR \/>3 Eigelb<BR \/>1 TL Speisestärke<BR \/> 1 Msp. Zitronenschale, gerieben<BR \/>10 ml Rum<BR \/>2 Eiweiß<BR \/>1 Prise Salz<BR \/>30 g Zucker<BR \/><BR \/><i>Weiteres:<\/i><BR \/>20 g cremige Butter zum Ausstreichen der Formen<BR \/>1 EL Zucker zum Ausstreuen<BR \/><BR \/><Aufzähl_Kreis>Die Auflaufformen mit Butter ausstreichen und mit Zucker ausstreuen.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Topfen glatt rühren, Eigelb und Speisestärke dazugeben und mit Zitronenschale und Rum abschmecken.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Eiweiß mit Salz anschlagen, mit Zucker zu Eischnee schlagen und vorsichtig unter die Topfensoufflé-Masse heben.<\/Aufzähl_Kreis>\r\n<Aufzähl_Kreis>Die Formen mit der Masse dreiviertelvoll füllen. Einen Topf mit Backpapier auslegen, zwei Finger hoch heißes Wasser einfüllen, die Förmchen hineinstellen, in den vorgeheizten Backofen geben und backen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254891_image" \/><\/div><\/Aufzähl_Kreis>