„Game of Thrones“-Star und Jonas-Brother im Babyglück

Die beiden freuen sich sehr, die Geburt ihres ersten Babys bekanntgeben zu können, sagte ein Sprecher des Paares dem Nachrichtensender „CNN“.Einem unbestätigten Bericht des Promi-Portals „TMZ“ zufolge soll es ein Mädchen sein und Willa heißen.Die 24-jährige Schauspielerin und der 30 Jahre alte Jonas-Brothers-Frontmann hatten sich im vergangenen Jahr zweimal das Jawort gegeben – im Mai in Las Vegas und im Juli in Frankreich.Hit-DJ Diplo streamte die Eheschwüre in Las Vegas live in den sozialen Medien.

apa/dpa