Gefährlicher Job: So war Reporter Mühlberger dem Serien-Mörder auf der Spur

Über mehrere Wochen stand Michael Mühlberger als Dolomiten-Reporter gefühlt jeden Abend in der Kälte vor dem Polizeikommissariat in Meran, um neue Hinweise über den unheimlichen Serienmörder von Meran zu ergattern. Immer mit dabei die Angst, nicht selbst zum Opfer von Ferdinand Gamper zu werden. Wie der ehemalige Dolomiten-Redakteur diese aufreibende Zeit vor 25 Jahren erlebte und wie nahe er an die Schauplätze und Tatorte wirklich herankam, erzählt er s+ im Interview.