KVW-Bezirksvorsitzender Heinrich Fliri erinnerte in seiner Begrüßung daran, dass Frieden im unmittelbaren Lebensumfeld beginnt: in der Familie, in der Nachbarschaft, zwischen den Sprach- und Interessengruppen sowie im Zusammenleben mit neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Zugleich bezog er die Menschen in den Kriegsgebieten in seine Gedanken mit ein. Den Leitsatz des KVW aus dem vergangenen Arbeitsjahr Suche Frieden und jage ihm nach verband er mit dem neuen KVW-Jahresthema Füreinander solidarisch leben und handeln .<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Auch die geistlichen Gedanken bei der Andacht griffen dieses Bild auf: Frieden ist ein Weg, der Ausdauer verlangt und oft mit kleinen Schritten beginnt mit Zuhören, Versöhnung und der Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, so die Botschaft.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Besondere Aufmerksamkeit fanden die liebevoll bemalten Wandersteine von KVW-Bezirkssekretär Emil Unterholzner. Damit bewies er neben seinem administrativen Einsatz auch viel kreatives Talent. Die Steine wurden bestaunt, fotografiert und regten zu Gesprächen an. Ein Stein wurde sogar gesegnet und wird eine Pilgerin auf ihrer Reise nach Jordanien begleiten. Besonderer Dank gilt Abt Philipp Kuschmann und dem Kirchenchor Burgeis. Die KVW-Ortsgruppe Burgeis mit ihrem Vorsitzenden Herbert Pfeifer sorgte für die Organisation und das anschließende gemütliche Beisammensein.